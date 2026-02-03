वर्तक विद्यामंदिरचे स्नेह संमेलन
वर्तक विद्यामंदिरचे स्नेहसंमेलन
विरार (बातमीदार) : अण्णासाहेब वर्तक स्मारक विद्यामंदिर या शाळेतील १९६८ बॅचच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे स्नेहसंमेलन नुकतेच पार पडले. या स्नेहसंमेलनाचे वैशिष्ट्य असे, की या बॅचचे सर्वजण आपल्या आयुष्यातील अमृत महोत्सव (७५ वर्ष) साजरे करीत आहेत. रविवारी (ता. १) एकत्र आलेल्या या सवंगड्यांनी प्रथमतः आपल्यात नसलेल्या वर्गमित्रांना श्रद्धांजली वाहिली. या वेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व वर्तक महाविद्यालयाचे अध्यक्ष विकास वर्तक हे उपस्थित होते. तेदेखील या बॅचचे विद्यार्थी आहेत. या वेळी सर्व उपस्थितांनी शाळेच्या आठवणींना उजाळा दिला. या वेळी निसर्गाच्या सान्निध्यात छान मेजवानीचे आयोजन करण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे या बॅचमध्ये ज्येष्ठ गझलकार ज्योती राव बालिगा यांचाही समावेश होता. उपस्थितांनी त्यांच्या या उत्तुंग कारकिर्दीबद्दल सत्कार करत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.
