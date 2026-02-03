महापालिकेची मोकळी जागा विकसकाने बळकावली ?
टिटवाळ्यात विकासकाची दादागिरी
महापालिकेच्या जागेवर बेकायदा ‘सेल्स ऑफिस’
टिटवाळा, ता. ३ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा पश्चिम येथील वासुंद्री रोडवर एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाने चक्क महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागेवर डल्ला मारला आहे. पंचवटी चौक परिसरात कायद्याला हरताळ फासत, या जागेवर कंटेनर उभा करून त्याचे अनधिकृत ‘सेल्स ऑफिस’ सुरू केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
मंगलमय सोसायटीच्या गेट शेजारीच हा प्रकार सुरू आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेली ही जागा सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असताना, तिथे कोणतीही परवानगी न घेता मोठा कंटेनर ठेवण्यात आला आहे. या कंटेनरला आकर्षक बॅनर आणि रोषणाई करून तिथे फ्लॅट विक्रीचे व्यवहार उघडपणे सुरू आहेत. प्रशासकीय डोळेझाक आणि विकसकाचे नियोजनबद्ध पाऊल यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. या जागेचे महत्त्व स्थानिक नागरिकांसाठी मोठे आहे. याच पंचवटी चौकात संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे मंदिर असून, तिथे दरवर्षी कीर्तन सप्ताह व सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात. मांडा पश्चिमेकडील ही एकमेव मोकळी जागा असल्याने संध्याकाळी ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुले येथे फेरफटका मारण्यासाठी येतात. बेकायदेशीर ऑफिसमुळे रहदारीला अडथळा निर्माण होत असून, अपघाताची टांगती तलवार आहे. प्रशासन या विकसकाच्या दबावाखाली आहे की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, असा संशय आता बळावला आहे. याप्रकरणी तातडीने कारवाई करून महापालिकेची जागा मुक्त करण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
वर्दळीच्या ठिकाणी हा प्रकार अनेक दिवसांपासून सुरू असतानाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अद्याप साधी नोटीसही बजावलेली नाही. ‘‘नियम फक्त गरिबांच्या टपऱ्यांसाठीच आहेत का,’’ असा सवाल आता विचारला जात आहे. यासंदर्भात ‘अ’ प्रभाग क्षेत्राचे सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
