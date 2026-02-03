शिरगाव किनाऱ्यावर शक्तीचे दर्शन
शिरगाव किनाऱ्यावर शक्तीचे दर्शन
राष्ट्रीय स्तरावरील दोरीखेच स्पर्धेत केरळचे वर्चस्व
पालघर, ता. ३ (बातमीदार)ः पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव बीचवर ३८ व्या सीनियर राष्ट्रीय दोरीखेच अजिंक्यपद स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. या राष्ट्रीय स्पर्धेत देशभरातील बलाढ्य संघांनी ताकद, शिस्त, संघभावनेचे दर्शन घडवले.
स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण समारंभाला बोईसरचे आमदार विलास तरे उपस्थित होते. अशा प्रकारच्या स्पर्धेमुळे केवळ औद्योगिक नव्हे, तर राष्ट्रीय क्रीडा नकाशावरही पालघर जिल्हा ठळकपणे पुढे येत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. या स्पर्धेत केरळ संघाने विविध गटांत वर्चस्व सिद्ध केले. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनीही जोरदार लढत देत प्रेक्षकांची मने जिंकली. या स्पर्धेच्या समारोप सोहळ्याला भारत टग ऑफ वॉर संघटनेचे अध्यक्ष हरीशंकर गुप्ता, महाराष्ट्र व भारत टग ऑफ वॉर संघटनेचे सेक्रेटरी मदन मोहन, महाराष्ट्र राज्य टग ऑफ वॉर फेडरेशनच्या अध्यक्षा माधवी पाटील, जंगी बाबा, पालघर जिल्हा रस्सीखेच संघटनेचे अध्यक्ष सुजीत पाटील, सेक्रेटरी विनय सावे, उपाध्यक्ष प्रमोद पाटील, योगिता पाटील, मुनव्वर चुनेवाला उपस्थित होते.
----------------------------
चीनमधील स्पर्धेत सहभागाची संधी
- शिरगाव समुद्रकिनाऱ्यावरील वातावरण स्पर्धेमुळे क्रीडामय झाले होते. स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंची निवड चाचणी घेण्यात येईल. निवड चाचणीत निवड झालेल्या खेळाडूंना चीन येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
- महाराष्ट्र राज्यातील टग ऑफ वॉर स्पर्धेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग झालेल्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना २५ ग्रेस गुण देण्यात यावेत तसेच नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य टग ऑफ वॉर फेडरेशनच्या अध्यक्षा माधवी पाटील यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.