जैन दीक्षा महोत्सवाचे भव्य आयोजन
जैन दीक्षा महोत्सवाचे भव्य आयोजन
कांदिवली, ता. ३ (बातमीदार) : जैन दीक्षा महोत्सव २०२६चे आयोजन प्रथमच इतक्या भव्य आणि विराट स्तरावर बोरिवली पश्चिमेतील चिकूवाडी परिसरात करण्यात येत आहे. ‘संयमरंग उत्सव’ या नावाने हा पाचदिवसीय महोत्सव ४ ते ८ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडणार असून, रविवारी (ता. ८) या महोत्सवाचा परिपूर्ण व भव्य दीक्षा दिवस साजरा केला जाणार आहे.
या महोत्सवानिमित्त दोन लाख ५० हजार चौरस फूट क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या विशाल आध्यात्मिक नगरीत त्याग, तपस्या, संयम आणि जैन आध्यात्मिक मूल्यांचे दर्शन घडणार आहे. हा दीक्षा सोहळा गच्छाधिपती पूज्य सोमसुंदरसूरीजी महाराज यांच्या पावन उपस्थितीत तसेच अनेक पूज्य आचार्य भगवंतांच्या सान्निध्यात होणार आहे. पूज्य शांतिचंद्रसूरी परंपरेतील जैनाचार्य पूज्य जिनचंद्रसूरीजी महाराज साहेबांचे शिष्य, पूज्य योगतिलकसूरीजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही दीक्षा साजरी होईल. या महोत्सवात ८०० हून अधिक साधू-साध्वी भगवंतांची पावन उपस्थिती लाभणार आहे. पाच दिवसांच्या कालावधीत दोन लाखांहून अधिक भाविकांसाठी साधार्मिक भक्ती (भोजन) व्यवस्था करण्यात आली आहे. दररोज देरासर परिसर एक हजारहून अधिक दिव्यांनी उजळवण्यात येणार आहे. मुंबईतील २०० हून अधिक जैन संघ तसेच १,८०० विश्वस्तांना या महोत्सवासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.