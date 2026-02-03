१८ दिवसानंतर ही शिवसेनेची गट नोंदणी प्रलंबित,सत्ता समीकरण गुंता कायम

भिवंडीचा महापौर कोण
१८ दिवसानंतरही शिवसेनेची गटनोंदणी प्रलंबित ः सत्ता समीकरणाचा गुंता कायम
भिवंडी, ता. ३ (वार्ताहर) ः भिवंडी महानगरपालिकेचा निवडणूक निकाल लागून १८ दिवस उलटून गेले आहेत, परंतु शिंदे गटाच्या सदस्यांनी गट नोंदणी केलेली नाही. यामुळे भिवंडी पालिकेतील सत्तासमीकरणाचा गुंता आजही कायम आहे.
भिवंडी पालिकेत १२ सदस्य निवडून आले आहेत. यामध्ये माजी उपमहापौर मनोज काटेकर, ज्येष्ठ नगरसेवक बाळाराम चौधरी यांचा समावेश आहे, परंतु गटनेता निवडीपूर्वी गट किती सदस्यांचा बनवायचा यावर पक्षप्रमुख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारी खलबते सुरू आहेत. शिवसेनेच्या १२ सदस्यांचा गट बनविण्यास महापौरपदावर दावा सांगता येणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या गटात या सदस्यांसोबत भिवंडी विकास आघाडीचे तीन व कोणार्क विकास आघाडीचे चार सदस्य एकत्र करण्याबाबत राजकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहे. पालिकेतील शिवसेना सदस्यांची गट नोंदणी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गटनेता पदासाठी ज्येष्ठ नगरसेवक बाळाराम चौधरी, माजी उपमहापौर मनोज काटेकर, कमलाकर पाटील यांची नावे चर्चेत असल्याचे सूत्रांकडून समजत आहे, तर पक्षप्रमुख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणाच्या हाती पक्षाचा सुकाणू सोपवतात. त्यावर पुढील महापौर निवडणुकीच्या सत्ताकारणाची गणित अवलंबून आहेत.
महापौर कोणाचा
भिवंडी पालिका प्रशासनाकडून निवडणूक निकालानंतर मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त अनमोल सागर यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे महापौर निवडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्याबाबत पत्र दिले आहे, परंतु कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून भिवंडी पालिका महापौर निवडणुकीसंदर्भात कोणताही कार्यक्रम जाहीर होत नसल्याने शहरात महापौर कोणाचा, याबाबत खमंग चर्चा सुरू आहेत.
