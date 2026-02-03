वसई विरार महानगरपालिका
वसई-विरार महानगरपालिकेत ‘अजीव पर्व’
महापौरपदी अजीव पाटील, उपमहापौरपदी मार्शल लोपीस
विरार, ता. ३ (बातमीदार) : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदासाठी आज झालेल्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे ज्येष्ठ नगरसेवक अजीव पाटील यांनी भाजपच्या ॲड. दर्शना त्रिपाठी यांचा ७१ विरुद्ध ४४ मतांनी पराभव करत महापौरपद पटकावले. उपमहापौरपदी बहुजन विकास आघाडीचे मार्शल लोपीस यांनी भाजपचे नारायण मांजरेकर यांचा पराभव केला. या निवडीनंतर पालिकेत ‘अजीव पर्वा’ची सुरुवात झाल्याचे चित्र दिसून आले. अजीव पाटील हे वसई-विरार महानगरपालिकेचे सातवे महापौर ठरले आहेत.
पाच वर्षांपासून रखडलेली महानगरपालिकेची निवडणूक पूर्ण होऊन बहुजन विकास आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. पीठासीन अधिकारी म्हणून पालिका आयुक्त मनोजकुमार सुरवंशी यांनी काम पाहिले, तर सभागृहाचे कामकाज नगर सचिव विश्वनाथ तळेकर यांनी पाहिले. निवडणुकीदरम्यान सभागृहाच्या आत-बाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
===============
सर्वांना बरोबर घेऊन वसई-विरारच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून येथील रखडलेल्या विकासाच्या योजनांना आमचे लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही चालना देणार आहोत.
-अजीव पाटील, नवनिर्वाचित महापौर
==================
गुप्त मतदान झाले असते, तर शिट्टीची ताकद समजली असती, परंतु अजून वेळ गेली नाही. येणाऱ्या काळात ऑपरेशन शिट्टी तुम्हाला बघायला मिळेल. अजीव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडून आलेले नगरसेवक वसई-विरारच्या विकासासाठी प्रयत्न करतील.
-हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार आणि बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.