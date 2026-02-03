महापौर निवडीच्या जल्लोषावर नाराजी
महापौर निवडीनंतरच्या जल्लोषावर नाराजी
ठाणे, ता. ३ : ठाणे महापालिकेवर तीन वर्षांनंतर लोकशाहीचे पुनरागमन झाले खरे; पण महापौर निवडीच्या दिवशी झालेल्या जल्लोषाने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात असताना, ठाणे पालिकेत झालेली रोषणाई आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीवर राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मंगळवारी झालेल्या विशेष सभेत शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या शर्मिला पिंपोळकर-गायकवाड यांची महापौरपदी, तर भाजपचे कृष्ण पाटील यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड झाली; मात्र या निवडीनंतर महापालिका मुख्यालयात जे चित्र दिसले, ते धक्कादायक होते. फुलांचा साज व रेड कार्पेटने संपूर्ण पालिकेला एखाद्या उत्सवाप्रमाणे सजवण्यात आले होते. राज्यावर दुःखाचे सावट असताना पालिकेत वाद्यांचा आवाज घुमत होता. सत्ताधारी कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आनंद साजरा केला.
जल्लोषावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) गटनेते शानू पठाण यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, अजितदादांच्या निधनाचे दुःख अजून ताजे आहे. मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी नेत्यांनीच ‘जास्त जल्लोष करणार नाही’ असे जाहीर केले होते; मात्र ठाणे पालिकेत नियमांना आणि संवेदनशीलतेला हरताळ फासला गेला. हा प्रकार आम्हाला कदापि मान्य नाही.
निवडीचे समीकरण
ठाणे महापौरपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होते. कोपरी परिसरातून निवडून आलेल्या शर्मिला पिंपोळकर यांना शिंदे गटाने संधी दिली. जिल्ह्यात पाच महापालिकांमध्ये युतीची सत्ता आली असली, तरी ठाण्यातील या ‘नियोजित’ जल्लोषाने सत्तेच्या पहिल्याच दिवशी प्रशासकीय आणि सत्ताधारी बाकांवरील नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.