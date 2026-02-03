मुंबई
भिवडी
या आकडेवारीच्या आधारे संपूर्ण प्रकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. भिवंडी महानगरपालिका २०५४ पर्यंत आपली तहान भागवण्याची तयारी करत आहे. अमृत योजना २.० भिवंडी महानगरपालिकेला १०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी पुरवेल. ४२६ कोटी रुपयांचा महाप्रकल्प - २४ टाक्या आणि दोन जलशुद्धीकरण प्रकल्प, ३९ किमीचे नेटवर्क भिवंडीचा चेहरामोहरा बदलेल. सध्या महानगरपालिका शहराला १२० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याचा दावा करते. मात्र, १५-२० टक्के मानक नुकसानीमुळे शहराला प्रत्यक्षात फक्त १०० एमएलडी पाणी मिळत आहे, तर शहराची पाण्याची गरज १७४ एमएलडी आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने असे म्हटले आहे की, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भिवंडीची पाणीटंचाई इतिहासजमा होईल आणि शहराला पुरेसे पाणी मिळेल.