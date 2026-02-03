कल्याण-डोंबिवलीला सहा वर्षांनंतर महापौर–उपमहापौर
कल्याण-डोंबिवलीला सहा वर्षांनंतर महापौर-उपमहापौर
ॲड. हर्षाली थविल-चौधरी व राहुल दामले यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील तब्बल सहा वर्षांची प्रशासकीय राजवट आज संपुष्टात आली. सहा वर्षांनंतर शहराला महापौर व उपमहापौर मिळाले असून, आज झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या पदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. शिंदे शिवसेनेच्या ॲड. हर्षाली थविल-चौधरी यांची महापौरपदी, तर भाजपच्या राहुल दामले यांची उपमहापौरपदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली.
महापौर व उपमहापौरपदासाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाल्याने ही निवड प्रक्रिया औपचारिक ठरली. मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आँचल गोयल या पीठासीन अधिकारी म्हणून उपस्थित होत्या. वैध नामनिर्देशनपत्रांच्या आधारे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी दोघांचीही बिनविरोध निवड जाहीर केली. निवडीनंतर कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, माजी खासदार कपिल पाटील, गोपाळ लांडगे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्यासह अनेक मान्यवर, लोकप्रतिनिधी व गटनेत्यांनी नवनिर्वाचित महापौर व उपमहापौरांचे अभिनंदन केले.
विशेष म्हणजे, १९८३ नंतरची ही दुसरी सर्वात दीर्घ प्रशासकीय राजवट आज समाप्त झाली. १९८३ मध्ये महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर १९९५ पर्यंत १२ वर्षांची प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये कोविड महामारीमुळे २०२० मध्ये लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा प्रशासकीय राजवट लागू झाली होती, जी आता सहा वर्षांनंतर संपली आहे. निवड प्रक्रियेनंतर सभागृहात राज्याचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
जनतेची कामे व्यवस्थित होणे गरजेचे आहे, यासाठी सर्वांची साथ असावी, परंतु नागरिकांनी दाखविलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही, माझ्यावरील जबाबदारीचे सोनं करेन.
- हर्षाली थविल-चौधरी, महापौर
एकमेकांच्या हातात हात घालून समन्वयाने कल्याण-डोंबिवलीला पुढे नेऊया.
- राहुल दामले, उपमहापौर
