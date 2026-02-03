अबू सालेमला अतिम संधी
पॅरोलसाठी पैसे भरा,
अन्यथा याचिका फेटाळू!
अबू सालेमला न्यायालयाची अखेरची संधी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : कुख्यात गुंड अबू सालेमला आपल्या भावाच्या अंत्यविधीनंतरच्या विधीसाठी आजोळी जाण्यासाठी सुरक्षा बंदोबस्ताचा खर्च उचलावाच लागेल; अन्यथा आम्ही याचिका फेटाळून लावण्याचा इशारा मंगळवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयाने दिला.
सालेमची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यातच तो अनेक वर्षांपासून तुरुंगात असल्याने बंदोबस्ताची रक्कम देऊ शकणार नसल्याचा पुनरुच्चार सालेमचे वकील फरहाना शाह यांनी केला; मात्र कायदा व सुव्यवस्थेबाबत तपास यंत्रणेने भीती व्यक्त केल्याची आठवण न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने करून दिली. सालेमची सख्खी आई आणि सावत्र आईच्या निधनानंतर दोन वेळा पॅरोल मंजूर करण्यात आला, तेव्हा १०-१२ सुरक्षा रक्षकांचा खर्च द्यावा लागला नव्हता. या वेळी २५ सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता नसल्याचेही शाह यांनी न्यायालयाला दिली; परंतु किती सुरक्षा रक्षक आवश्यक आहेत, हे तुम्ही कसे ठरवू शकता, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. सालेम सुरक्षा बंदोबस्ताचा खर्च उचलण्यास तयार नसेल, तर पॅरोल मंजूर करण्याची आपली इच्छा नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर शाह यांनी सालेमकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला. तो मान्य करून न्यायालयाने सुनावणी ५ फेब्रुवारीला ठेवली.
