मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर गॅसवाहक टँकर पलटी
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर गॅसवाहक टँकर पलटी
खालापूर, ता. ३ (बातमीदार) : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील आडोशी बोगद्याजवळ मंगळवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवर गॅसवाहक टँकर पलटी होऊन त्यातून गॅसची गळती सुरू झाली. या घटनेमुळे मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पुण्याहून मुंबईकडे प्रोपोलिन हा अतिज्वलनशील गॅस घेऊन जाणारा टँकर उतारावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तिसऱ्या लेनमध्ये पलटी झाला. टँकरमधून गॅसगळती होत असल्याचे लक्षात येताच प्रवासी दत्ता शेडगे यांनी तत्काळ बोरघाट पोलिस मदत केंद्र तसेच हेल्प फाउंडेशनला माहिती दिली. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने मुंबईकडे जाणारी वाहतूक थांबवून ती जुन्या मार्गाने वळवली. रसायनतज्ज्ञ, देवदूत पथक आणि हेल्प फाउंडेशनकडून गॅसगळती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते; मात्र घटनेनंतर तीन तास उलटूनही गळती पूर्णपणे आटोक्यात आली नव्हती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.