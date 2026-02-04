मिशन भरारीत मृगाक्षी राणे ठाणे जिल्ह्यात प्रथम
मिशन भरारीत मृगाक्षी राणे ठाणे जिल्ह्यात प्रथम
टोकावडे, ता. ४ (बातमीदार) ः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक अभ्यासाची वृत्ती विकसित व्हावी आणि स्पर्धा परीक्षा व अवांतर वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या संकल्पनेतून ‘मिशन भरारी’ या उपक्रमांतर्गत परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत म्हसा येथील विद्यार्थिनी मृगाक्षी राणे हिने ठाणे जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.
‘मिशन भरारी’ उपक्रमांतर्गत इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची केंद्र, तालुका व जिल्हा स्तरावर परीक्षा घेण्यात आली.
या परीक्षेत मृगाक्षी राणे हिने ९५ टक्के गुण मिळवत ठाणे जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. ती म्हसा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील इयत्ता सहावीत शिकत आहे. तिच्या या यशामुळे शाळा, तालुका व जिल्हा स्तरावर कौतुक होत आहे.
मृगाक्षीला शिक्षक प्रकाश म्हाडसे, नितीन घागस तसेच मुख्याध्यापक लक्ष्मण घागस यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. तिच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल मुरबाड गटशिक्षणधिकारी मधुकर घोरड यांनी अभिनंदन केले आहे तसेच तिचा तालुका स्तरावर गौरव करण्यात येत असून शिक्षक, पालक व ग्रामस्थांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
दरम्यान, मृगाक्षीचे वडील नितीन राणे व आई अर्चना राणे हे दोघेही बोरिवली येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक आहेत. आपल्या मुलीला जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिक्षण देत त्यांनी समाजासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. अल्प कालावधीत त्यांनी बोरिवली शाळेलाही नावारूपाला आणले आहे.
इस्रोला भेट देण्याची संधी
मिशन भरारी परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत इस्रो येथे शैक्षणिक सहलीत सहभागी होण्याची संधी व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
‘ही’ ठरली यशाची गुरुकिल्ली
मृगाक्षी ही अभ्यासाबरोबरच वाचनाची आवड जोपासणारी विद्यार्थिनी असून, आतापर्यंत तिने तब्बल ५५० हून अधिक पुस्तके व कादंबऱ्या वाचल्या आहेत. विशेष म्हणजे वाचलेल्या प्रत्येक पुस्तकाचा सारांश तिने स्वतःच्या वहीत लिहून ठेवला असून, ही सवयच तिच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरत असल्याचे शिक्षकांचे मत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.