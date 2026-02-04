ठाणे पोलिसांकडून कांदळवन भराव
कांदळवनातील भरावावरून वाद
पोलिस आयुक्तांविरोधात पर्यावरणप्रेमींची तक्रार; न्यायालयात जाण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ ः साकेत परिसरातील कांदळवन आणि पाणथळ क्षेत्रात ‘मियावाकी गार्डन’च्या नावाने ठाणे पोलिसांकडूनच भराव टाकला गेल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी तक्रारी, पाहण्या, अहवाल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश होऊनही आजवर गुन्हा नोंदवलेला नाही. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आता मैदानात उतरले असून पोलिस आयुक्ताला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. १० दिवसांत कायदेशीर कारवाई न झाल्यास ठाणे पोलिस आयुक्तांविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. तर कांदळवन क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या मिया बाकी जंगलासाठी ''रीतसर'' सल्ला आणि परवानगी घेतल्याचा दावा ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी केला आहे. तसेच होणारे आरोप निराधार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
रुस्तमजी गृहप्रकल्पाजवळून साकेत पोलिस ग्राउंडच्या बाजूने वाहणारा नैसर्गिक नाला पुढे ठाणे खाडीत मिळतो. या नाल्यालगतचा सर्व्हे क्रमांक ३८६ (४ भाग) सुमारे १० हेक्टर क्षेत्राचा असून तो सीआरझेड या पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील श्रेणीत मोडतो. धक्कादायक बाब म्हणजे, या जमिनीच्या सात/बारा उताऱ्यावर भोगवटादार म्हणून ‘पोलिस आयुक्त, ठाणे’ अशी नोंद आहे. गेल्या काही वर्षांपासून येथील कांदळवनावर मोठ्या प्रमाणात भराव टाकला जात आहे. १७ नोव्हेंबर २०२५ला आकाशगंगा संकुलातील रहिवाशांना खारफुटीवर भराव टाकला जात असल्याचे दिसले. त्यांनी याप्रकरणी तहसीलदार तसेच राबोडी पोलिस ठाणे तसेच कांदळवन समिती सदस्य रोहित जोशी यांच्याकडे तातडीने तक्रार केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने २० नोव्हेंबरला वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाने स्थळपाहणी केली; मात्र त्यानंतरही भराव सुरूच राहिला.
२५ नोव्हेंबरला उच्चस्तरीय पाणथळ तक्रार निवारण समितीकडे प्रकरण गेले. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने झालेल्या पाहणीत अनेक ॲव्हिसोनिआ मरीना जातीचे अनेक तिवरे अर्धवट तुटलेले, काही मातीखाली गाडलेले आढळले. वन विभागाने गंभीर निरीक्षणांसह सविस्तर अहवाल तयार केला. त्यानंतर दोन आठवडे उलटूनही भराव टाकण्याचे थांबत नसल्याचे आढळून आले. याबाबत कांदळवन कक्षाकडे कारवाईबाबत विचारणा करण्यात आली. तेव्हा या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले. ठाणे पोलिस आयुक्तालयाने १८ डिसेंबर २०२५ला या जागेवर मियावाकी पद्धतीने १८ हजार रोपे लावण्याची परवानगी मागितल्याचे सांगण्यात आले; मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २२ डिसेंबरला दिलेल्या उत्तरात अशी कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ठाणे महापालिकेला प्राप्त तक्रारीची शहानिशा करून नियमानुसार कारवाईचे आदेश दिले.
कारवाईबाबत टाळाटाळ
ठाणे महापालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाने ७ जानेवारी २०२६ला पाहणी करून भराव पोलिस विभागाकडूनच होत असल्याचे स्पष्ट केले होते. ९ जानेवारीला राबोडी पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार देऊनही महिनाभर गुन्हा दाखल केलेला नाही. अखेर पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी २८ जानेवारीला पोलिस आयुक्तालयाला कायदेशीर नोटीस बजावली असून, १० दिवसांत कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
पुराची भीती
साकेत परिसरातील ही पाणथळ जागा नैसर्गिक पाण्याचा निचरा करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. येथे झालेल्या बेकायदा भरावामुळे येत्या पावसाळ्यात रुस्तमजी, आकाशगंगा आणि साकेत यांसारख्या सखल भागात पुराचे पाणी शिरण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. निसर्गाचा हा नाश केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर हजारो नागरिकांच्या जीवितासाठीही धोकादायक ठरणार आहे.
आरोप तथ्यहीन
कोणतीही बेकायदेशीर कृती केलेली नाही, असा ठाम दावा ठाणे पोलिसांनी केला आहे. पोलिस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागेबाबत न्यायालयीन आदेश, शासकीय परिपत्रके तसेच महसूल व पर्यावरण विभागाकडून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारेच ठाणे पोलिस आयुक्तांच्या नावावर असलेल्या भूखंडावर मियावाकी जंगल उभारण्यात येत आहे. कांदळवन क्षेत्राच्या संरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत; मात्र सदर प्रकरणात संबंधित भूखंड नोंदीनुसार कांदळवन क्षेत्रात येतो अथवा नाही, याबाबत विभागीय स्तरावर मतभेद असून त्याबाबत अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकरणाकडून अपेक्षित आहे. तरीही संबंधित प्राधिकरणांकडून आणि तज्ञांकडून परवानग्या घेतल्यानंतरच मियावाकी जंगल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पोलिसांनी भूमिका घेतली आहे. कोणालाही बेकायदेशीर लाभ मिळावा, असा हेतू नसून, न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे हेच पोलिसांचे कर्तव्य आहे, असेही पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान ठाणे महापालिकेने राबोडी पोलीस ठाण्यामध्ये यासंदर्भात तक्रार दाखल केल्याची माहिती ही पोलिसांनी खोडून काढली आहे.
संवर्धनाचा दावा
सदर भूखंड अनेक वर्षापासून पडीक होता. कालांतराने तेथे कचऱ्याचा ढीग साचू लागला होता. त्याची साफसफाई करून पोलिसांनी तेथे नंदनवन फुलवण्याचा वसा घेतला आहे. राज्य सरकारच्या हरित महाराष्ट्र अभियानांतर्गत यंदा ठाणे पोलिसांना १२,००० झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. कमी जागेत जास्त झाडे कशी लावता येतील, याचा विचार करून देशी पद्धतीची आणि खास करून ठाण्याच्या मातीत रुजणारी झाडे येथे लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी माती आणि खतासाठी शेणाचा वापर करून येथे त्याचा भराव केलेला आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे परिसरातील रहिवाशांनी ही समाधान व्यक्त केल्याची माहिती ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डोंगरे यांनी दिली आहे.
