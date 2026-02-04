नेवाळपाडा स्मशानभूमीत बोकड बळीचा प्रकार उघड
नेवाळपाड्यात बोकड बळीचा प्रकार उघड
स्मशानभूमीत अघोरी बुवाबाजी; ग्रामस्थांमध्ये दहशत
मुरबाड, ता. ४ (वार्ताहर) ः समाजात आजही अंधश्रद्धा, जादूटोणा व बुवाबाजीचे प्रकार सर्रास घडताना दिसत आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असतानाही अशा अमानवी व विकृत प्रथांवर पूर्णविराम लागलेला नाही, याचे उदाहरण मुरबाड तालुक्यातील सरळगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील नेवाळपाडा येथे समोर आले आहे.
कल्याण-माळशेज राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या नेवाळपाडा स्मशानभूमीत अघोरी पूजा केल्याचा गंभीर प्रकार रविवारी (ता. ४) उघडकीस आला आहे. स्मशानभूमी परिसरात बोकडांची मुंडकी, पूजेसाठी वापरलेले साहित्य व इतर संशयास्पद वस्तू आढळून आल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेची माहिती स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ पोलिस पाटील व सरपंच यांना दिली. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाला कळविण्यात आले असून, त्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान, स्मशानभूमीत अशा प्रकारे अघोरी पूजा करून सामाजिक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
इंदिरावाडी स्मशानभूमीत अज्ञात व्यक्तींनी येऊन अघोरी पूजा केल्याची घटना निंदनीय आहे. या प्रकारामुळे गावात व परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. पूजा कोणत्या उद्देशाने करण्यात आली याची सखोल चौकशी करून दोषींवर पोलिस प्रशासनाने कडक कारवाई करावी.
- भाऊ झुंजारराव, पोलिस पाटील, सरळगाव-नेवाळपाडा
फोटो क्रमांक एक मध्ये पोलीस पाटील भाऊ झुंजारराव यांचा फोटो