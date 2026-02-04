रस्त्याचे काम अर्धवट ठेवल्याने माऊली नगर परिसरातील रहिवाशांना धूळ व प्रदूषणाचा मोठा त्रास
मुरबाडकरांचा श्वास कोंडला
रखडलेल्या रस्त्यामुळे नागरिक हैराण ः रास्ता रोकोचा इशारा
मुरबाड, ता. ४ (बातमीदार) ः मुरबाड शहरातून म्हसामार्गे कर्जतकडे जाणाऱ्या सिमेंट रस्त्याचे काम कंत्राटदाराने अर्धवट सोडल्याने माऊली नगर परिसरातील रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. धुळीच्या प्रदूषणामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, सोमवारी (ता. ९) रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शहापूर-मुरबाड-कर्जत या रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेले आहे. जानेवारी महिन्यात झालेल्या ऐतिहासिक म्हसा यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार किसन कथोरे यांनी कंत्राटदार कंपनीला कुणबी समाज हॉल परिसरातील काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात रस्त्याचे खोदकाम सुरू झाल्याने काम लवकर पूर्ण होईल, अशी आशा नागरिकांना होती. मात्र, फेब्रुवारी उजाडला तरी रस्ता जैसे थे आहे. मागील एक महिन्याहून अधिक काळापासून हा रस्ता कंत्राटदाराने खोदून ठेवल्याने नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे माऊली नगर परिसरात धुळीचे प्रचंड लोट उसळत आहेत. रहिवाशांच्या घरांमध्ये धुळीचे थर साचत आहेत. लहान मुले आणि वृद्धांना श्वसनाचे विकार जडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परिसरातील नागरिक धुळीच्या त्रासामुळे आजारी पडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यासंबंधित रहिवाशांनी कंत्राटदार कंपनीला पत्र पाठविले असून सोमवारपासून रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
फोटो ओळी
मुरबाड ः रस्त्याचे काम अर्धवट ठेवल्याने रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत आहे.