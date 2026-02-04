‘तिसरी मुंबई’ शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी - हर्षवर्धन सपकाळ
उरण, ता. ४ (वार्ताहर ) : तिसऱ्या मुंबईच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांनी सोडलेले फुलपाखरू हे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकांच्या प्रचारानिमित्त उरण तालुक्यातील पाणदिवे येथे आयोजित कॉर्नर सभेत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांचे हक्क आणि जमीन वाचवायची असेल तर आपला उमेदवार जिल्हा परिषदेत निवडून द्या, असे आवाहनही त्यांनी मतदारांना केले.
३ फेब्रुवारीला उरण येथे आयोजित प्रचार दौऱ्यात जासई मतदारसंघातील महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे जिल्हा परिषद उमेदवार डॉ. मनीष पाटील, पंचायत समिती शेकापच्या उमेदवार निर्मला घरत, चिर्ले पंचायत गणातील प्रियंका पाटील, चिरनेर जिल्हा परिषद मतदारसंघातील ॲड. अविनाश ठाकूर, चिरनेर पंचायत समितीच्या कविता पाटील तसेच आवरे पंचायत गणातील उमेदवार यांच्या प्रचारासाठी सपकाळ यांनी उपस्थिती लावली. प्रचाराची सुरुवात जासई येथील हुतात्म्यांना मानवंदना देऊन आणि दिवंगत दि. बा. पाटील यांना अभिवादन करून करण्यात आली. या कार्यक्रमास काँग्रेस व महाविकास आघाडीचे अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
-------
सरकार उदासीन
या वेळी सपकाळ म्हणाले, की केंद्र व राज्य सरकार दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला देण्याबाबत उदासीन आहेत. विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्याची आमची भूमिका पहिल्यापासून ठाम असून, ते नाव दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही.
