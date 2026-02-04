मुंबई
घरासमोर उभी दुचाकी लक्ष्य;
उल्हासनगरमध्ये उभ्या दुचाकीची तोडफोड
उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : उल्हासनगरमध्ये घरासमोरील उभी असलेल्या दुचाकीचे नुकसान केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञातांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
तक्रारदार राहुल अच्छरा यांनी राहत्या घरासमोर नेहमीप्रमाणे दुचाकी पार्क केली होती. सकाळी अज्ञात व्यक्तींनी दुचाकीचा पेट्रोल कॉक तोडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या घटनेत हजारोचे नुकसान झाले असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या घटनेनंतर तक्रारदाराने तातडीने पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. दरम्यान, कोणत्याही वैयक्तिक वादाशिवाय घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात अशा खोडसाळ घटनांचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.