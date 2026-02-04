वार्षिक पारितोषक वितरण समारंभ उत्साहात साजरा
लोकनाथ जालान महाविद्यालयाचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
मुरबाड, ता. ४ ( बातमीदार) ः लोकनाथ जालान महाविद्यालयाचा वार्षिक पारितोषक वितरण समारंभ व स्नेहसंमेलन मंगळवारी (ता. ३) उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमासाठी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष पवार उपस्थित होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष आप्पा घरत, उल्हास बांगर, जनसेवा शिक्षण मंडळाचे सचिव पांडुरंग कोर, कार्यकारणी सदस्य अशोक पाठारे, बाळकृष्ण पवार, शालेय समितीचे चेअरमन दुंदा घावट व त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.
या स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आपली गायन व नृत्य कला सादर केली. त्याला परिसरातील ग्रामस्थांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. यावेळी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. आदर्श विद्यार्थी म्हणून प्राथमिक विभागातील मयूर पारधी व अनुष्का मेंगाळ तर माध्यमिक विभागातील प्रणय कराळे व दक्षता घावट यांना सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याध्यापक एस एम ईसामे यांनी केले
फोटो ओळी
मुरबाड ः पारितोषिक वितरण समारंभासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख पाहुणे