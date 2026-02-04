लोकमान्य विद्यालय अव्वल
लोकमान्य विद्यालय अव्वल
विज्ञान एकांकिका स्पर्धेत प्रथम क्रमांक
भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : भाईंदर पूर्व येथील लोकमान्य विद्यालयाने विज्ञान एकांकिका स्पर्धेत पहिला क्रमांक पटकावला. ग्रंथाली प्रतिभांगण, मराठी एकीकरण समिती (एक लोकचळवळ), मिरा-भाईंदर पालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा घेण्यात आली होती.
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण व्हावी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा, तसेच त्यांच्या कल्पकतेला व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने लता मंगेशकर नाट्यगृहात मंगळवारी (ता. ३) स्पर्धा घेण्यात आली होती. या स्पर्धेत मिरा-भाईंदर शहरातील पालिका तसेच खासगी मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या वेळी २० विज्ञान एकांकिका सादर करण्यात आल्या. त्यातील लोकमान्य विद्यालय, नवघर, भाईंदर (पूर्व) यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. तर आदर्श विद्यानिकेतन, काशिगाव तर मिरा-भाईंदर पालिकेच्या खारीगाव येथील शाळा क्रमांक सहा अनुक्रमे दुसरा, तिसरा क्रमांक मिळवला. तर उत्तेजनार्थ बक्षीस मिरा-भाईंदर पालिका शाळा क्रमांक २२, मूर्धा तसेच शाळा क्रमांक १४, पेणकर पाडा यांनी मिळवले.
या वेळी मिरा-भाईंदर शिक्षण मंडळाच्या अधिकारी अवंतिका भोईर, पोलिस परिमंडळ एकचे उपायुक्त राहुल चव्हाण, ग्रंथाली प्रतिभांगणच्या अश्विनी भोईर, मराठी एकीकरण समितीचे (एक लोकचळवळ) अध्यक्ष रवींद्र भोसले, कार्याध्यक्ष ॲड. प्रदीप सामंत उपस्थित होते.
------------------------------------------
विद्यार्थ्यांसाठी व्यासपीठ
भविष्यात विज्ञान नाट्य स्पर्धांसोबतच विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन, चर्चासत्रे, कार्यशाळा, व्याख्याने तसेच नवोन्मेषाला चालना देणारे उपक्रम सातत्याने राबवण्यात येत आहेत. मिरा-भाईंदर परिसरातील अधिकाधिक शाळा, शिक्षक, पालकांना शालेय कृती समितीमध्ये सहभागी करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्याचा निर्धार कार्याध्यक्ष ॲड. प्रदीप सामंत यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.