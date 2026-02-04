क्रीडा स्पर्धेत सुकसाळे प्रथम
विक्रमगड (बातमीदार)ः विक्रमगड तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धा २०२५- २०२६ पी.एम.श्री. जि.प.शाळा सारशी येथे झाल्या. या स्पर्धेत जि.प.शाळा सुकसाळे शाळेतील मुलांनी खो-खो क्रीडा प्रकारात सलग तिसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक प्राप्त केला.
मुलांचा खेळ पाहून प्रेक्षक, उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक, मान्यवर यांनी मुलांना शाबासकीची थाप दिली. सातत्याने दररोज नियमितपणे ही मुले खो-खो खेळाचा सराव मार्गदर्शक शिक्षक, प्रशिक्षकांच्या मदतीने करीत असतात. शिक्षक नरोत्तम भोये, नारायण भोये, प्रविण तांबडा, रुपाली पवार, बाळकृष्ण घाटाळ गावातील प्रशिक्षक राजेश तारवी, प्रशांत दुमाडा तसेच सहकारी, मार्गदर्शक ग्रामस्थ यांच्या मेहनतीने सलग तिसऱ्या वर्षी संघ जिल्हास्तरासाठी पात्र ठरला. या संघाचा गौरव बक्षीस वितरण समारंभात गटविकास अधिकारी महेश पांढरे, गटशिक्षणाधिकारी चेतन वाडीले, प्रभू पाचमासे, केंद्रप्रमुख निवास ठाकरे यांच्या उपस्थितीत चषक देऊन करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.