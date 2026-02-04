सेनेतील नाराजीनंतर भाजपात गेलेल्या प्रवीण राऊतांना स्वीकृत नगरसेवक पद!
रिक्त स्वीकृत जागेवर अखेर वर्णी; भाजपाचा बहुजन युवा नेतृत्वावर विश्वास
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार) ः शिवसेनेतून स्वीकृत नगरसेवक पद न मिळाल्याने नाराज होऊन भाजपात प्रवेश केलेले शिवसेनेचे माजी मुख्य शिलेदार व उप शहरप्रमुख प्रवीण राऊत यांना बुधवारी (ता. ४) बदलापूर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. नगरपालिकेच्या सभागृहात पार पडलेल्या कार्यक्रमात नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे, मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, उपनगराध्यक्षा प्रियांका दामले यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. बदलापूर शहरात स्वीकृत नगरसेवक पदावरून यापूर्वी मोठे वादंग निर्माण झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
प्रवीण राऊत हे राजकारणात सक्रिय झाल्यापासून अनेक वेळा शिवसेनेचे नगरसेवक राहिले असून, मागील पालिका निवडणुकीत त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. निवडणुकीनंतर शिवसेनेकडून स्वीकृत नगरसेवक पद मिळेल, अशी अपेक्षा असताना त्यांना डावलण्यात आले. तर भाजपातून सेनेत आलेल्या हेमंत चतुरे यांना हे पद देण्यात आल्याने राऊत यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पक्षाकडून दखल न घेतल्याने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, भाजपमध्येही स्वीकृत नगरसेवक पदावरून वादंग झाले होते. आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणातील आरोपी तुषार आपटे यांना दिलेल्या स्वीकृत पदावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने त्यांनी राजीनामा दिला आणि जागा रिक्त झाली होती. अखेर या रिक्त जागेवर बहुजन युवा नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या प्रवीण राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर त्यांचे समर्थक, पदाधिकारी आणि बहुजन समाजातील नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात आनंदोत्सव साजरा केला.
