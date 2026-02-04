जव्हारच्या रस्त्यालगतचा कचरा बनला डोकेदुखी
जव्हार, ता. ४ (बातमीदार) ः पर्यटनदृष्ट्या समृद्ध अशा स्वच्छ आणि सुंदर जव्हार शहराला अस्वच्छतेने ग्रासले आहे. जव्हार शहरापासून जांभूळ विहीर मुख्य रस्त्यालगत आणि अंतर्गत भागात मोठ्या प्रमाणात कचराफेक होत असल्याने परिसरातील सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येत चालले आहे.
खुलेआम होणारी कचराफेक रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रभावी उपाययोजना या जव्हार नगर परिषद अथवा रायतळे ग्रामपंचायत या स्थानिक यंत्रणेकडून राबवल्या जात नसल्याने दिवसेंदिवस कचऱ्याचे ढीग याठिकाणी साठत आहेत. या कचऱ्याचे वेळोवेळी विल्हेवाट लावण्यासह ती टाकणाऱ्यांवर कारवाईसाठीचा आराखडा स्थानिक यंत्रणेने आखणे आवश्यक आहे. असा आराखडा तयार करणे शक्य असतानाही त्याबाबत स्थानिक यंत्रणांचे कारभारी उत्सुक नसल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. कचराफेक होत असल्याने त्याचा त्रास लगतच्या नागरी वस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांना, रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना दररोज सहन करावा लागतो. हा त्रास कमी होण्यासाठी संबंधित स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक त्या उपाययोजना राबवणे आवश्यक असल्याचे मत त्या भागातील रहिवाशांनी नोंदवले आहे. आदिवासी क्रांती चौक येथून सेलवास या आंतरराज्याला जोडणारा हा रस्ता आहे. याच रस्त्यावरून हजारो नागरिक त्यांची निरनिराळी प्रशासकीय कामे, बाजार, शिक्षण, दवाखाना, बँक अशी कामे करण्याकरिता दाखल होत असतात. शिवाय, दिवसेंदिवस या भागाचा विस्तार आणि विकास झपाट्याने होत आहे. वाढणारी लोकसंख्या व त्यांना लागणाऱ्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी या ठिकाणच्या स्थानिक यंत्रणा सक्रिय आहेत. या यंत्रणांच्या मदतीने राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर मर्यादा पडत असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.
जांभूळ विहीर परिसराच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर स्थानिक आदिवासी शेतकरी आपली पिके घेऊन या ठिकाणी दाखल होतात. या परिसरात तसेच त्यापुढील रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात नागरिकांकडून येता-जाता कचरा फेकण्यात येतो. या कचराफेकीच्या ठिकाणी भटकी जनावरे मोठ्या प्रमाणात जमतात. या भटक्या जनावरांच्या वावरामुळे मार्गावरून वेगात जाणाऱ्या वाहनांना अपघाताचा धोका निर्माण होतो. कचऱ्याची विल्हेवाट लागत नसल्याने त्या भागातील नागरिक तो नाइलाजाने पेटवून देतात. यामुळे आरोग्यास हानी पोहोचवणारा धूर सर्व परिसरात पसरतो. याचा त्रास आबालवृद्धांसह सर्वांनाच होतो, असे येथील स्थानिक म्हणतात.
कोट
आदिवासी क्रांती चौक ते जांभूळ विहीर या मुख्य रस्त्यालगत काही अतिक्रमणे आहेत, व्यवसाय करत असताना येथील कचरा उघड्या जागेवर फेकला जातो, स्थानिक प्रशासन या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. हा कचरा होऊ नये किंवा झालेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावली तर कुणालाही त्रास होणार नाही.
- राजेश धात्रक, सामाजिक कार्यकर्ते
