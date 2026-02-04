गजानन महाराज प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा
गजानन महाराज प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा
जव्हार, ता.४ (बातमीदार)ः माघ कृष्ण पंचमीमनिमित्त जव्हारच्या श्री देवस्थान समिती व श्री माऊली प्रतिष्ठानच्यावतीने विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. या सोहळ्यांमुळे जव्हार शहरातील वातावरण भक्तिमय झाले आहे.
माघ कृष्ण द्वितीयापासून नगर प्रदक्षिणा करण्यात आली. जव्हार शहरातील हजारो नागरिकांनी उपस्थिती दर्शवली, श्रींची मूर्ती, पादुका, कलश व ध्वज यांची भव्य मिरवणूक शहरातील प्रमुख मार्गांवरून काढण्यात आली. त्यानंतर जलयात्रा, पुण्याहवाचन, मंडूकपूजन, नवग्रह पूजन होणार आहे. तसेच जलयात्रा सूर्यतलाव येथून श्री विठ्ठल मंदिरापर्यंत होणार आहे. माघ कृष्ण चतुर्थी रोजी वास्तुशांती, हवनकार्य व देवता धान्यादी निवास होईल. मुख्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळा माघ कृष्ण पंचमी रोजी दुपारी १२ वाजता होणार आहे. यावेळी मान्यवर संत व धार्मिक गुरूंची उपस्थिती लाभणार आहे.
--------------------
भाविकांसाठी पर्वणी
माघ कृष्ण सप्तमी रोजी श्रींचा प्रकट दिन साजरा करण्यात येणार असून, सामूहिक ग्रंथवाचन सकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत तर महाप्रसाद भंडाऱ्याचे आयोजन ही सायंकाळी ८ ते १० वाजेपर्यंत करण्यात आले आहे. या सर्व धार्मिक कार्यक्रमांचा लाभ भाविकांनी घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
