बनावट पोलीस टोळी
बनावट पोलिस टोळीचा पर्दाफाश
तिघांना अटक; १५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
नवी मुंबई, ता. ४ (वार्ताहर) : स्वस्त सोन्याचे प्रलोभन दाखवून व्यापाऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या बनावट पोलिस टोळीचा नवी मुंबई गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेली कार, दुचाकी, मोबाईल फोन आणि रोख रक्कम असा एकूण १५ लाख १४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या टोळीत सहभागी असलेल्या इतर आरोपींचाही शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
सांगली येथील साखर व्यापारी मनीष शिंदे यांना स्वस्त दरात सोने मिळवून देण्याचा बहाणा करून आरोपींनी खारघर येथे बोलावून घेतले. १२ जानेवारीला शिंदे हे १३ लाख २५ हजार रुपये घेऊन खारघरमध्ये आले असता, पांढऱ्या रंगाच्या एर्टिगा कारमधून आलेल्या आरोपींनी पोलिस असल्याचे भासवून धाड टाकल्याचा बनाव केला. लाठीचा धाक दाखवत त्यांनी शिंदे यांच्याकडील रोकड हिसकावून पळ काढला. याप्रकरणी खारघर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.
गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती कक्षाने सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करताना वापरलेल्या कारवर बनावट नंबर प्लेट असल्याचे तसेच दुचाकीवरूनही काही आरोपी सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे नवी मुंबई व कल्याण परिसरातून विशाल तुपे, रोहित शेलार आणि मनोज भंडारी यांना अटक करण्यात आली.
न्यायालयाने तिघांना ६ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या टोळीत ८ ते १० जणांचा सहभाग असून, फरार आरोपींच्या अटकेसाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. ही कारवाई गुन्हे शाखेच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली.
