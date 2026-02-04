नवी मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांत ठेकेदारांची मनमानी
अस्वच्छता, कामगार शोषण आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
वाशी, ता. ४ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, ठेकेदारांची मनमानी आणि कामगारांचे शोषण होत असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकारामुळे स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टांनाच तडा जात असून, नवी मुंबई महापालिकेची प्रतिमा समाजमाध्यमांवर मलिन होत आहे.
बेलापूर ते दिघा या कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई आठ ठेकेदारांमार्फत केली जाते. मागील अनेक वर्षांपासून हेच ठेकेदार सातत्याने कामे मिळवत असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. या ठेकेदारांकडून रस्त्यावर राहणारे, दलित, अशिक्षित व अत्यंत गरीब नागरिक शौचालय साफसफाईसाठी नेमले जात असून, त्याची कोणतीही अधिकृत नोंद महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. या कामगारांची पोलिस पडताळणीही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अनेक वेळा हे कामगार नशेत काम करीत असल्याच्या तक्रारी असून, त्यामुळे नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या आरोग्य व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शौचालयातून दररोज जमा होणाऱ्या रकमेतील ठरावीक हिस्सा ठेकेदारांना देणे बंधनकारक असून, उर्वरित रकमेतूनच कामगारांना आपला उदरनिर्वाह करावा लागतो. किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना यांसारखे कोणतेही कायदेशीर लाभ त्यांना मिळत नसल्याचा आरोप आहे.
ठेकेदारांना मंजूर दरांमध्ये किमान वेतनाचा समावेश असून प्रत्यक्षात कामगारांचे सर्रास शोषण होत असल्याचे चित्र आहे. आवश्यक सुरक्षा साहित्य, स्वच्छता साहित्य व आरोग्य संरक्षणाची साधने न दिल्याने शौचालयांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. यासंदर्भातील व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले असून, महापालिका प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.
या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच कामगारांना कायदेशीर हक्क व सुरक्षितता द्यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
चौकट
पाम बीच मार्गावरील ई-टॉयलेट्स गैरसोयीचे
बेलापूर, ता. ४ (बातमीदार) : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नवी मुंबई महापालिकेने पाम बीच मार्गासह शहरातील विविध ठिकाणी ई-टॉयलेट्स उभारली आहेत. यापैकी अनेक ई-टॉयलेट्स सध्या वापरण्याजोगी नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. शहरातील सुमारे १५ ठिकाणी प्रत्येकी सुमारे नऊ लाख रुपये खर्चून ही ई-टॉयलेट्स उभारण्यात आली. नाणे टाकूनही दरवाजा न उघडणे, आत गेल्यानंतर दरवाजा न उघडल्याने व्यक्ती अडकून बसणे, पाणी असूनही पुरवठा न होणे, नळ नसणे, तीव्र दुर्गंधी व अस्वच्छता अशा अनेक तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. परिणामी नागरिकांनी या ई-टॉयलेट्सकडे पाठ फिरवली असून, अनेक ठिकाणी त्यांचा वापर पूर्णतः बंद पडला आहे.
