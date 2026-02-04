‘एम-यूटीएस’मुळे प्रवाशांना दिलासा
‘सीएसएमटी’वर विनारांग तिकीट सुविधा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : सीएसएमटी रेल्वे स्थानकावरील तिकीट काउंटरवरील रांगा कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने या ठिकाणी एम-यूटीएस (मोबाइल अनारक्षित तिकीट प्रणाली) सहाय्यक योजना सुरू केली आहे. या सुविधेला प्रवाशांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, अवघ्या तीन महिन्यांत सुमारे १.९७ लाख प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे.
डिजिटल तिकीटिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ला ही योजना सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत प्रशिक्षित कर्मचारी मोबाइल फोन आणि ब्ल्यूटुथ प्रिंटरच्या मदतीने स्थानक परिसरातच थेट अनारक्षित तिकिटे उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे प्रवाशांना तिकीट काउंटरवर रांगेत उभे राहावे लागत नाही तसेच वेळेचीही बचत होते. १ नोव्हेंबरपासून सीएसएमटी स्थानकावर तीन एम-यूटीएस सहाय्यक कार्यरत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून अवघ्या काही महिन्यांत हजारो प्रवाशांना या सुविधेचा लाभ मिळाला आहे. या माध्यमातून नोव्हेंबर २०२५मध्ये ३७ हजारांहून अधिक तिकिटे काढण्यात आली, डिसेंबरमध्ये ५० हजार, तर जानेवारी २०२६मध्येही ५० हजारांपेक्षा अधिक तिकिटे वितरित करण्यात आली. या तीन महिन्यांत सुमारे १.९७ लाख प्रवाशांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे.
‘एम-यूटीएस’ला प्रतिसाद
एम-यूटीएससोबतच मुंबई विभागात स्वयंचलित तिकीट यंत्रे (एटीव्हीएम) वाढवण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. सध्या मुंबई विभागातील ८८ स्थानकांवर ८०३ एटीव्हीएम कार्यरत आहेत. याशिवाय ३३२ नवीन यंत्रांची खरेदी करण्यात आली असून, त्यापैकी २४८ एटीव्हीएम मुंबई विभागात बसवण्यात येणार आहेत.
‘एटीव्हीएम’चा विस्तार
रेल्वे तिकीट काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि कमी वेळेत पूर्ण व्हावी, हा रेल्वे प्रशासनाचा मुख्य उद्देश आहे. एम-यूटीएस सहाय्यक योजना आणि एटीव्हीएमच्या माध्यमातून तिकीट काउंटरवरील गर्दी कमी होत असून, उपनगरीय रेल्वे प्रवास अधिक सोईस्कर करण्याच्या दिशेने मध्य रेल्वेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
