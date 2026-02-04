मुंबई-पुणे द्रुतगती गॅस गळतीने आपत्कालीन यंत्रणेची परिक्षा. प्रवांशाचे देखील हाल
गॅस गळतीने आपत्कालीन यंत्रणेची परीक्षा
खालापूर, ता. ४ (बातमीदार) : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी सायंकाळी पुण्याहून मुंबईकडे येणारा अत्यंत ज्वालाग्राही प्रोपोलिन गॅसने भरलेला टँकर आडोशी हद्दीत पलटी झाल्यानंतर झालेल्या गॅस गळतीने आपत्कालीन यंत्रणा, महामार्गावरील सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रवाशांची मोठी कसोटी पाहिली. तब्बल २३ तास गळती आटोक्यात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांदरम्यान प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले, तर द्रुतगती मार्गावरील यंत्रणांची मर्यादा पुन्हा एकदा समोर आली.
दररोज टोलच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणाऱ्या या मार्गावर अपघात व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा पुरेशी सक्षम आहे का, असा प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित झाला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग अस्तित्वात येऊन २६ वर्षे झाली असून, बोरघाट उतरून मुंबईकडे येणारा आडोशी परिसर ‘मृत्यूचा पट्टा’ म्हणून ओळखला जातो. याच ठिकाणी टँकरचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात घडला. घाट उतरताना अवजड वाहनचालक वेगमर्यादेचे पालन न करता इंधन बचतीसाठी वाहन न्यूट्रलमध्ये टाकतात. परिणामी ब्रेक न लागणे व वाहन अनियंत्रित होऊन अपघात होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. मंगळवारी झालेला अपघातही याच कारणामुळे घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
घटनास्थळी एनडीआरएफ, पोलिस अधिकारी, महामार्ग पोलिस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, क्रेन, बीपीसीएल व रिलायन्सचे रासायनिक तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांची मोठी यंत्रणा तैनात होती. गळती नियंत्रणात आल्यानंतर दुसऱ्या टँकरमध्ये गॅस ट्रान्स्फर करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मंगळवारी रात्रीपासून पुण्याहून मुंबईकडे येणारी वाहतूक जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर वळवण्यात आली होती. बुधवारी सकाळी खालापूर टोलनाक्यापासून माडप अशा सहा ते सात किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. विशाल नेहुल २४ तास घटनास्थळी लक्ष ठेवून होते.
---------------
आवश्यक तज्ज्ञ पथकांची उणीव
द्रुतगती मार्गावर दररोज घातक रसायने व गॅस वाहतूक करणारे शेकडो टँकर धावतात; मात्र अशा वाहनांच्या चालकांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. गॅस गळती रोखण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ पथकाची उणीवही या घटनेत प्रकर्षाने जाणवली. सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या आडोशी पट्ट्यात भविष्यात अशा घटनांवर तात्काळ नियंत्रण मिळवण्यासाठी अधिक प्रभावी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
---------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.