फेरीवाल्याकडून फळासाठी गटाराच्या पाण्याचा वापर
फेरीवाल्याने फळांवर शिंपडले गटाराचे पाणी
विरारमध्ये नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ
नालासोपारा, ता. ४ (बातमीदार) : विरार पश्चिमेतील ग्लोबल सिटी परिसरात एका फेरीवाल्याने चक्क फळांवर गटाराचे पाणी शिंपडून विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागरूक नागरिक विश्वनाथ शेट्टी यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, उघडपणे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असतानाही प्रशासन गप्प का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विरार पश्चिम ग्लोबल सिटी नाक्याजवळ गटाराचे पाणी लिकेज होऊन रस्त्याकडेला साचले आहे. सोमवारी (ता. २) दुपारी सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास एक फळविक्रेता फेरीवाला त्या दुर्गंधीयुक्त गटारातील पाणी मापाच्या टोपलीत भरून सफरचंद व द्राक्षांवर शिंपडत असल्याचे आढळून आले. ही बाब आपल्या कुटुंबासह कारमधून जात असलेल्या विश्वनाथ शेट्टी यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ वाहन थांबवून संबंधित फेरीवाल्याला जाब विचारला. त्या वेळी फेरीवाल्याने हे पाणी पालिकेच्या नळाचे असल्याचे सांगून खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. साजन खान असे या फेरीवाल्याचे नाव असून, तो सोमवारी बाजारात सफरचंद व द्राक्षविक्रीसाठी जात असल्याचे सांगण्यात आले.
फळे टवटवीत दिसावीत म्हणून गटाराचे पाणी वापरल्याचे समोर आल्यानंतर संतप्त झालेल्या शेट्टी यांनी तत्काळ ११२ क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना माहिती दिली. तसेच अन्न व औषध प्रशासनालाही संपर्क केला. मात्र संबंधित विभागांनी जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत कोणतीही ठोस कारवाई न करता फेरीवाल्याला सोडून दिल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वसई-विरार परिसरातील फेरीवाल्यांकडून नागरिकांच्या आरोग्याशी कशा प्रकारे खेळ केला जातो, हे धक्कादायक वास्तव समोर आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मी स्वतः हातगाडीवर फळविक्री करणाऱ्या फेरीवाल्याला गटाराचे पाणी फळांवर शिंपडताना पाहिले. ते सहन न झाल्याने मी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. तक्रार देण्यास तयार असूनही ती घेतली गेली नाही. फूड अँड ड्रग्जच्या अधिकाऱ्यांनाही फोन केला, पण कोणीच दाद दिली नाही.
- विश्वनाथ शेट्टी, जागरूक नागरिक
