पेण शहरात सीसीटीव्ही बंद
चोरीत वाढ, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
पेण, ता. ४ (वार्ताहर) : शहरातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पेण नगर परिषदेच्या माध्यमातून बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरेच सध्या बंद अवस्थेत असल्याने शहरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहरात बसवलेल्या १२३ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपैकी तब्बल ३६ कॅमेरे बंद असल्याचे उघड झाले असून, याचाच फायदा घेत भुरट्या चोरट्यांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. गेल्या काही दिवसांत चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पेण शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी या उद्देशाने नगरपालिकेने निविदा प्रक्रियेद्वारे एका खाजगी कंपनीमार्फत शहरातील महत्त्वाच्या चौकांपासून ग्रामपंचायत हद्दीपर्यंत १२३ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. सुरुवातीला या कॅमेऱ्यांमुळे चोरट्यांवर वचक बसला होता. मात्र अलीकडे यातील केवळ ८७ कॅमेरे सुरू असून, उर्वरित ३६ कॅमेरे बंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यामुळे चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, घरफोडी, दुचाकी चोरीसारख्या प्रकारांत भर पडत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. शहरातील हिमगौरी हॉटेल परिसर, गणपतीवाडी, छत्रपती संभाजी महाराज चौक आणि वडगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील काही कॅमेरे बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्वरित दुरुस्ती गरजेची
शहरातील वाढती चोरी रोखण्यासाठी केवळ नियोजन पुरेसे नसून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. बंद असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे तातडीने सुरू करून नियमित देखभाल व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे अन्यथा शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
काही दिवसांपासून अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचा फायदा भुरटे चोर घेत आहेत. सर्व कॅमेरे तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे.
- संदीप बागूल, पोलिस निरीक्षक, पेण
वीजपुरवठ्याच्या अडचणींमुळे काही कॅमेरे बंद आहेत. येत्या आठ दिवसांत सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित केले जातील.
- जीवन पाटील, मुख्याधिकारी - पेण नगरपालिका
