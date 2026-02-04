भाजप नगरसेविकेच्या पदाला न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती
बजावली कारणे दाखवा नोटीस; महापौर निवडीत मतदानास मनाई
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ४ : नवी मुंबई महापालिकेतील भाजपच्या नगरसेविका रूपाली किस्मत भगत यांच्या नगरसेवक पदाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आज (ता. ५) होणाऱ्या महापौर निवडीच्या मतदान प्रक्रियेत त्या सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्यांच्या पती किस्मत भगत यांनी केलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेने केलेल्या कारवाईसंदर्भात शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवार अश्विनी माने यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २३ ब मधून रूपाली भगत निवडून आल्या होत्या; मात्र त्यांच्या पतीने केलेल्या अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या. या मुद्द्यावर निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी उमेदवार अश्विनी माने यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने रूपाली भगत यांच्या नगरसेवकपदाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
भूमिका मांडण्याचे निर्देश
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुढील सुनावणी होईपर्यंत तसेच प्रतिवादीकडून स्पष्टीकरण दाखल होईपर्यंत रूपाली भगत स्वतःला नगरसेवक म्हणून सादर करू शकणार नाहीत. तसेच नगरसेवकपदाशी संबंधित कोणतेही अधिकृत कामकाज करण्यास त्यांना मनाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सर्व प्रतिवादींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, ही स्थगिती कायमस्वरूपी का करण्यात येऊ नये, याबाबत आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नोटिसीवरील पुढील सुनावणी गुरुवारी (ता. १२) होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रभाग २३ ब मधील राजकीय स्थितीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, स्थानिक राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे.
