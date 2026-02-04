सरकारी शाळांत १ लाख २८ विद्यार्थी घटले,
सव्वालाख विद्यार्थ्यांची गळती
राज्यातील सरकारी शाळांचे धक्कादायक वास्तव
मुंबई, ता. ४ ः मागील वर्षभरात राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून तब्बल एक लाख २८ हजार २०९ विद्यार्थी कमी झाले आहेत. सरकारी शाळेतील विद्यार्थी टप्पा अनुदानित शाळांमध्ये गेल्याने या शाळांची पटसंख्या कमालीची वाढली आहे. दुसरीकडे विनाअनुदानित शाळांची संख्या दोन हजार ०६७ ने कमी झाली, तर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची संख्या मात्र एक हजार १८५ ने वाढली. या शाळांमध्ये तीन लाख ५६ हजार १०७ विद्यार्थी वाढल्याची माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने जाहीर केलेल्या २०२५-२६च्या यू-डायस प्लस अहवालातून समोर आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच राज्यातील शाळांचा आढावा घेतल्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार, सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३०७ शाळा कमी झाल्याने, सात हजार ४५० शिक्षकही अतिरिक्त ठरले आणि एक लाख २८ हजार २०९ विद्यार्थी कमी झाले. टप्पा अनुवादावर आलेल्या शाळांची संख्येत यंदा १,१२० ने वाढली, तर दोन लाख ९७ हजार २३२ विद्यार्थी वाढल्याने ग्रामीण भागातील असंख्य सरकारी, स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा संकटात सापडल्या आहेत.
---
एकशिक्षकी शाळा संकटात
राज्यात तब्बल ९ हजार २६६ शाळा एक शिक्षकी आहेत. यात सरकारी ८ हजार ५८६, तर अनुदानित ३९२, विनाअनुदानित ५९ आणि स्वयंअर्थसहाय्यितच्या २२९ शाळा आहेत. यापैकी अनेक शाळा पुढीलवर्षी कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
---
चार शाळांमध्ये शून्य प्रवेश
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्या मंदिर कारूल, सातारा जिल्ह्यातील यामरवस्ती, बुलडाणा जिल्ह्यातील वैदू वाडी, पुण्यातील वारक येथील शाळांमध्ये शून्य प्रवेश झाले.
--
३३, ६८५ विद्यार्थी शाळाबाह्य
राज्यातील ३३ हजार ६८५ विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. त्यात सर्वाधिक नांदेड जिल्ह्यात पाच हजार ५७४, त्याखालोखाल नंदुबार चार हजार ०१०, लातूर दोन हजार ७०७, तर सर्वात कमी वर्धा जिल्ह्यात केवळ एक विद्यार्थी शाळाबाह्य आहे.
---
शाळांची संख्या किती घटली?
प्रकार २०२४-२५ २०२५-२६ फरक(घट/वाढ)
सरकारी,स्था.स्व.संस्था ६४,७९१ ६४,४८४ -३०७
खा. अनुदानित २४,३७८ २५,४९८ +१,१२०
विनाअनुदनित ३,७७० १,७०३ -२,०६७
स्वयंअर्थसहाय्यित १५,२१८ १६,४०३ +१,१८५
एकूण १,०८,१५७ १,०८,०८८ -६९
--
पटसंख्येत वाढ/घट
प्रकार २०२४-२५ २०२५-२६ फरक (घट/वाढ) शिक्षक
सरकारी,स्था.स्व.संस्था ५०,१५,६०६ ४८,८७,३९७ -१,२८,२०९ -७,४५०
खा. अनुदनित ९५,८८,३६१ ९८,८५,५९३ +२,९७,२३२ +४,९३३
विनाअनुदनित ८,२५,०४४ २,३८,८८२ -५,८६,१६२ -२०,१९९
स्वयंअर्थसहाय्यित ५७,५०,६६२ ६५,२३,९०८ +७,७३,२४६ +२५,६८६
एकूण २,११,७९,६७३ २,१५,३५,७८० +३,५६,१०७ +२,९७०
