बेकायदा २१५ नायजेरियन नालासोपाऱ्यातून ताब्यात
अमली पदार्थांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश
नालासोपारा, ता. ४ (बातमीदार) : नालासोपारा पूर्व प्रगतीनगर परिसरात बेकायदा राहणाऱ्या नायजेरियन २१५ पेक्षा जास्त नायजेरियन महिला, पुरुषांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तसेच अमली पदार्थांचे एक रॅकेटही पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले. त्यात १० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे कोकेन आणि पांढरी पावडरमिश्रित एमडी पोलिसांनी जप्त केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्तालय, परिमंडळ तीनच्या पोलिस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले-श्रींगी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (ता. ४) प्रगतीनगर परिसरात सकाळी ७ ते ११ या वेळेत मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात हे सर्च ऑपरेशन राबविण्यात आले. आज रात्री उशिरापर्यंत तुळिंज पोलिस ठाण्यात कारवाहीची प्रक्रिया सुरू होती. पोलिसांच्या या धडक कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
नालासोपारा पूर्वेत प्रगतीनगर, ओसवालनगरी, रहेमतनगर या परिसरात बेकायदा नायजेरियन नागरिक राहतात. हा परिसर पूर्णपणे अनधिकृत इमारतींचा आहे. याच इमारतींमध्ये रूम भाड्याने घेऊन नायजेरियन नागरिकांचे अवैध धंदे सुरू आहेत. काहींनी तर चक्क कोणतीही परवानगी न घेता केस कर्तनालये, कपड्यांची, किराणा मालाची दुकाने थाटली आहेत. एवढेच नाही तर पब, हॉटेल्स सुरू केल्याच्या तक्रारी पोलिसांना मिळाल्या होत्या. याच तक्रारीवरून या परिसरात अनेक वेळा पोलिसांनी मोठ्या कारवाया केल्या. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि दीडशे पोलिस कर्मचारी यांच्या बंदोबस्तात सर्च ऑपरेशन राबविण्यात आले. या कारवाईत संशयितांची ओळखपत्रे, व्हिसा, पासपोर्ट आणि वास्तव्यासंबंधी कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. २१५ पेक्षा जास्त नायजेरियन व्यक्तींना ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली. ताब्यात घेतलेल्यांमध्ये ११०हून अधिक पुरुष आणि ९०हून अधिक महिला, लहान मुलांचा समावेश आहे.
१० कोटींचे अमली पदार्थ
अंदाजे १० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे एक किलो ४०० ग्रॅम कोकेन आणि साडेआठ किलो पांढरी पावडरमिश्रित एमडी नावाचे अमली पदार्थ मिळून आले आहे. दोन महिलांना ताब्यात घेऊन याची सर्व तपासणी करीत आहोत, अशी माहिती तुळिंज पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विजय जाधव यांनी दिली.
कारवाई अधिक तीव्र करणार!
नालासोपारा परिसरात अमली पदार्थ विक्रीसारख्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अशा मोहिमा पुढेही राबवण्यात येणार आहेत. अमली पदार्थविरोधी कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे, असे पोलिस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले-श्रींगी यांनी सांगितले.
