अर्थसंकल्पातील सामाजिक न्यायाची भूमिका हरपली
टिळक भवनमधील चर्चासत्रात अर्थतज्ज्ञांचे मत
मुंबई, ता. ५ : पूर्वी अर्थसंकल्पावर प्रदीर्घ चर्चा होत आणि ते विस्ताराने समजावून सांगितले जात असे; मात्र आता अर्थसंकल्प निरर्थक होत चालल्याने त्याबाबतची उत्सुकताच राहिलेली नाही. ही चिंताजनक बाब आहे. सामाजिक न्यायाची भूमिका अर्थसंकल्पातून दूर गेली असून, केवळ आकड्यांचा खेळ दाखवला जात असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. टिळक भवन येथे आयोजित चर्चासत्रात अर्थतज्ज्ञ अजित जोशी, संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन, विश्वास उटगी, माजी खासदार कुमार केतकर यांनी भाग घेतला.
अर्थसंकल्पात १९ लाख कोटींची तरतूद केवळ कर्ज परतफेडीसाठी केली आहे. कर्ज काढून कर्ज फेडले जात आहे. भारताला विकसित राष्ट्र करण्याच्या वल्गना करताना, त्यासाठी वित्तीय स्रोतांची आखणी करावी लागते, श्रीमंतांच्या खिशात हात घालावा लागतो. आर्थिक समानता वाढवावी लागते, पण आपल्या देशात त्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो, असे अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी नमूद केले. शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केली आहे. सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, बाजरी, मोहरी, ऊस ही पिके महत्त्वाची आहेत. देशात आज ५५० साखर कारखाने आहेत आणि त्यातील बहुतांश डबघाईला आले आहेत, असे शेतीतज्ज्ञ प्रशांत गावंडे म्हणाले.
काँग्रेस काळात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर जनतेला त्याचे फायदे मिळाले. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज व इतर सुविधा दिल्या. आता खासगी बँकांतून ते होत नाही. आता बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचा वाटा वाढत आहे. आयडीबीआयसारखी मोठी बँक खासगी क्षेत्राच्या हाती देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे बँकिंग तज्ज्ञ के. विठ्ठल म्हणाले.
कोरोना, नोटबंदी व जीएसटीमुळे एमएसएमई क्षेत्र धोक्यात आहे. देशात फक्त आर्थिकच नव्हे, तर स्त्री-पुरुष, ग्रामीण-शहरी, रोजगाराची विषमता आहे. देशात संधी उपलब्ध नसल्याने ते परदेशात जात आहेत, असे अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित जोशी म्हणाले.
