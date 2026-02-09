४७व्या वर्षी आशा, धैर्य आणि संयमाचा विजय
कर्करोगावर मात करत मातृत्वाचा आनंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : उपनगरात राहणाऱ्या ४७ वर्षीय सोनाली परब यांनी स्टेज-४ कर्करोगावर मात केल्यानंतर, त्या मातृत्वाचा आनंद अनुभवत आहेत. धैर्य, संयम, आशा आणि डॉक्टरांच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे सोनाली यांना अखेर मातृत्वाचा सुखद अनुभव मिळाला आहे.
सोनाली यांचे आयुष्य तेव्हा अचानक थांबल्यासारखे झाले, जेव्हा त्यांना स्टेज-४ फॉलिक्युलर लिम्फोमा या रक्ताच्या कर्करोगाचे निदान झाले. त्या काळात आई होण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती; मात्र आजारपणामुळे हे स्वप्न मागे पडले. कर्करोगाशी लढा देणे हीच त्यांची प्राथमिकता बनली होती आणि उपचार हाच एकमेव मार्ग होता. कीमो-इम्युनोथेरपीचा त्यांच्या शरीरावर गंभीर परिणाम झाला आणि उपचारांनंतर त्यांची मासिक पाळी थांबली. मुलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. संगीता रावदेव यांनी सांगितले, की किमोथेरपीदरम्यान भविष्यातील प्रजनन क्षमता जपण्यासाठी महिलांना एग फ्रीझिंगचा सल्ला दिला जातो; मात्र त्या वेळी सोनालींसाठी सर्वात महत्त्वाचे होते कर्करोगातून बरे होणे. सुमारे दोन ते तीन वर्षे कर्करोगाचे कोणतेही लक्षण न दिसल्यानंतर अखेर तो दिवस आला, जेव्हा सोनालींना पुढील पाऊल टाकण्याचा हिरवा झेंडा मिळाला. रुग्णालयाचे हेमॅटोलॉजी आणि बीएमटी विभागाचे संचालक डॉ. शुभप्रकाश सान्याल यांनी त्यांना गर्भधारणेची शक्यता तपासण्याची परवानगी दिली.
त्यांच्यावर शरीराची प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी हार्मोनल उपचार सुरू करण्यात आले. वयामुळे क्रोमोसोमल असामान्यतेचा धोका होता; पण सर्व तपासण्या सामान्य आढळल्या. त्यानंतर, आयव्हीएफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जोखीम असूनही सोनाली यांनी आशा सोडली नाही. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना गर्भधारणा झाली.
संपूर्ण गर्भावस्थेदरम्यान सोनाली डॉक्टरांच्या टीमच्या सतत देखरेखीखाली होत्या. डॉ. शुभप्रकाश यांनी सांगितले, की हा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला नव्हता. सोनाली यांनी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या विलक्षण ताकद दाखवली. योग्य काळजी आणि वैद्यकीय निरीक्षणामुळे १६ डिसेंबर २०२५ला त्यांनी एका निरोगी मुलाला जन्म दिला. सोनाली सांगतात, कर्करोगानंतर गर्भातील बाळाची प्रत्येक छोटी हालचाल मला एखाद्या चमत्कारासारखी वाटत होती. प्रत्येक दिवस हा एक अमूल्य भेट होता. सोनाली यांची ही कहाणी कर्करोग, वंध्यत्व किंवा वयाशी संबंधित अडचणींशी झुंज देणाऱ्या अनेक महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे.
