राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातील आश्वासनांचा भंग, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अपुरा निधी आणि खासगी-विमा आधारित योजनांना प्राधान्य असल्याचा आरोप
राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातील आश्वासनांचा भंग
केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्पावर जनआरोग्य अभियानाची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय आरोग्य अर्थसंकल्प २०२६-२७ वर ‘जनआरोग्य अभियान’ आणि ‘जन स्वास्थ्य अभियान’ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हा अर्थसंकल्प २०१७च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणातील आश्वासनांचा स्पष्ट भंग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२०१७च्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरणा’नुसार देशातील आरोग्यावरील एकूण सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या १.१५ टक्क्यांवरून २०२५ पर्यंत २.५ टक्के करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा किमान जीडीपीच्या एक टक्के इतका असणे अपेक्षित होते. मात्र, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय आरोग्य खर्च केवळ जीडीपीच्या ०.२७ टक्के इतकाच असून, तो ठरवलेल्या लक्ष्याच्या सुमारे एक-चतुर्थांश आहे. गेल्या पाच वर्षांतही केंद्राचा आरोग्य खर्च जीडीपीच्या सुमारे ०.३ टक्के वरच स्थिर असल्याचे अभियानाने नमूद केले आहे. ‘आरोग्य व कुटुंब कल्याण’ विभागासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली असून, ही मागील वर्षाच्या तुलनेत सहा टक्के वाढ आहे. मात्र, महागाई लक्षात घेता ही वाढ अत्यंत अपुरी असून, एकूण केंद्रीय बजेटमध्ये आरोग्याचा वाटा अपेक्षित पाच टक्क्यांऐवजी केवळ दोन टक्के राहिल्याचे सांगण्यात आले.
२००५ मध्ये सुरू झालेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ कडेही गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २०२१-२२ नंतर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये सातत्याने घट होत असून, २०२६-२७ मध्ये वास्तविक मूल्यात १९ टक्के घट दिसून येते. प्रत्यक्ष खर्च हा मंजूर तरतुदीपेक्षा नेहमीच जास्त राहिला असल्याने, निधीची गरज पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे अभियानाने म्हटले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी सरकार ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’ सारख्या विमा-आधारित आणि खासगी भागीदारीवर आधारित मॉडेल्सना प्राधान्य देत असल्याची टीका करण्यात आली. २०२४-२५ मध्ये योजनेसाठी मंजूर ७,५०० कोटींपैकी फक्त ६,९८३ कोटी खर्च झाले असतानाही, २०२६-२७ मध्ये या योजनेच्या तरतुदीत ३६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालांमध्ये या योजनेत अनियमितता आढळल्याचेही नमूद करण्यात आले.
औषध क्षेत्रात ₹१०,००० कोटींची निर्यात तरतूद, ‘निमंहास-२’, ट्रॉमा केअर केंद्रे आणि कर्करोग औषधांवरील कस्टम्स सूट स्वागतार्ह असली, तरी या तरतुदी अत्यल्प असल्याचे सांगण्यात आले. ‘कर्नाटक अँटिबायोटिक्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ’ वगळता इतर सार्वजनिक औषध उपक्रमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. एकूणच, वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे गरीब व मध्यमवर्ग कर्जात ढकलला जात असताना, हा आरोग्य अर्थसंकल्प सामान्य जनतेला फारसा दिलासा देणारा नाही, असा निष्कर्ष ‘जन स्वास्थ्य अभियान’ यांनी मांडला आहे.
