कल्याण–मोहणे मार्गावर जीवघेणा बस प्रवास
कल्याण-मोहने मार्गावर जीवघेणा प्रवास
केडीएमटीच्या भोंगळ कारभारावर प्रवाशांचा संताप
टिटवाळा, ता. ५ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील कल्याण-मोहने मार्गावर दररोज हजारो नागरिक जीव धोक्यात घालून प्रवास करत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे प्रवाशांना बसच्या दरवाजात लटकून प्रवास करावा लागत असून, केडीएमटी प्रशासन एखाद्या मोठ्या अपघाताची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
शहाड, अटाळी, आंबिवली, मोहने, गाळेगाव, यादवनगर, जेतवननगर, मोहिली आणि बल्यानी या परिसरातून मोठी लोकसंख्या या मार्गावरून प्रवास करते. या मार्गावर तिकीटविक्रीतून पालिकेला मोठा महसूल मिळतो. असे असतानाही प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. सुरक्षित प्रवास हा आमचा हक्क आहे. प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे रोज प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. महापौरांनी यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
लटकून प्रवास
सकाळी कामावर जाताना आणि संध्याकाळी परतताना बसमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांची अक्षरशः झुंबड उडते. बसमध्ये जागा नसल्याने अनेकांना पायरीवर लटकून जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. प्रचंड गर्दीमुळे आणि दाटीवाटीने उभे राहावे लागत असल्याने महिला प्रवाशांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या मार्गावर प्रवाशांची संख्या मोठी असतानाही प्रशासनाकडून ‘मिनी बस’ सोडल्या जात आहेत. वाढत्या लोकसंख्येला या छोट्या बस अपुऱ्या पडत असल्याने तासन्तास वाट पाहावी लागते.
महापौरांकडे साकडे
वाढती गर्दी आणि अपघाताची भीती लक्षात घेता, नवनिर्वाचित महापौर हर्षाली थविल-चौधरी यांनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मिनी बसऐवजी मोठ्या क्षमतेच्या बस सुरू कराव्यात आणि कामाच्या वेळेत अतिरिक्त फेऱ्या वाढवाव्यात, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
