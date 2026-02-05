मढ परिसरात गटारांचा फटका; महिला जखमी
मढ परिसरात गटारांचा फटका; महिला जखमी
रस्त्यावर साचलेल्या घाण पाण्यात घसरून अपघात
मालाड, ता. ५ (बातमीदार) : मालाडच्या मढ परिसरात गटारे तुंबल्याने रस्त्यावर साचलेल्या घाण पाण्यामुळे एक दुर्दैवी अपघात घडला. घाण पाण्यात पाय घसरून पडल्याने एका महिलेच्या पायाला व कंबरेला मुका मार लागला आहे.
मढ साईनगर येथील वॅनिला तलाव परिसरातील चेतना वेलफेअर सोसायटीच्या रहिवासी शबाना नूर सय्यद (वय अंदाजे ४५) या घरातून बाहेर पडताना रस्त्यावर साचलेल्या घाण पाण्यात घसरून पडल्या. विशेष म्हणजे आज त्यांचा शब-ए-बारातचा रोजा (उपवास) होता. पडल्यामुळे त्यांना दुखापत झाली असून, त्यांचे कपडेही घाण पाण्याने पूर्णतः माखले.
या घटनेनंतर संतप्त स्थानिक नागरिकांनी तुंबलेल्या गटारांची तातडीने स्वच्छता करून गाळ उपसण्याची मागणी केली आहे. तसेच परिसरात नियमित गटार स्वच्छता, धूर फवारणी व औषध फवारणी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिक काँग्रेस नगरसेविका संगीता कोळी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, नगरसेविका संगीता कोळी यांनी लवकरात लवकर गटारातील गाळ उपसण्यात येईल, तसेच पुढील काळात नियमितपणे गटारांची स्वच्छता करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
रहिवासी सलीम सय्यद यांनी सांगितले की, पालिका प्रशासनाकडून या परिसराकडे दुर्लक्ष होत आहे. नवनिर्वाचित नगरसेविकांकडून तातडीने गटारांचा गाळ उपसून नियमित स्वच्छता केली जाईल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
