गीतेच्या श्लोकांतून विद्यार्थ्यांना एकाग्रतेचा मंत्र
चिन्मय मिशनचा स्तुत्य उपक्रम
डोंबिवली, ता. ५ ः चिन्मय मिशन, डोंबिवली यांच्या वतीने आयोजित ‘एक शाम गीता के नाम’ हा आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत उत्साहात आणि भावपूर्ण वातावरणात पार पडला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांना भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान आणि एकाग्रतेचे महत्त्व सोप्या भाषेत समजावून सांगण्यात आले. डोंबिवलीसह परिसरातील हजारो भाविक आणि विद्यार्थ्यांनी या सोहळ्याला हजेरी लावली होती.
गुरुकिल्ली कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे विनायक वस्त यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. आजच्या अत्यंत स्पर्धात्मक युगात एकाग्रता हीच यशाची खरी गुरुकिल्ली आहे. ही एकाग्रता केवळ अभ्यासातच नव्हे, तर आयुष्यातील प्रत्येक वळणावर गरजेची असून ती लहानपणापासूनच अंगी बाणवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. अध्यात्म आणि संस्कार यांचा सुंदर संगम साधणारा हा कार्यक्रम उपस्थितांच्या मनात दीर्घकाळ स्मरणात राहील, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.
चिन्मय मिशन डोंबिवली केंद्राचे आचार्य विवेक आणि आचार्या वर्षा यांनी भगवद्गीतेतील निवडक श्लोकांचे निरूपण केले. मुलांच्या वयाला आणि बुद्धीला पटेल अशा सोप्या व रंजक पद्धतीने त्यांनी श्लोकांचे अर्थ उलगडून दाखवले. त्यांच्या ओघवत्या शैलीमुळे उपस्थित विद्यार्थ्यांनी गीतेतील कठीण वाटणारे तत्त्वज्ञानही सहजपणे आत्मसात केले. कार्यक्रमाला शहरातील प्रमुख शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती, यात प्रामुख्याने विवेकानंद विद्यालय, पाटकर विद्यालय, न्यू केंब्रिज हायस्कूल, मॉडेल हायस्कूल यांनी सहभाग घेतला.
