बॅनरमुळे दिशादर्शक फलक गायब
पंपहाउस भुयारी मार्गात वाहनचालकांची तारांबळ
जोगेश्वरी, ता. ५ (बातमीदार) : अंधेरी पूर्वेतील पंपहाउस परिसरात वेस्टर्न एक्स्प्रेस महामार्गालगत असलेल्या भुयारी मार्गाच्या पुलावर निवडणूक शुभेच्छा तसेच विविध मंडळांचे बॅनर-पोस्टर मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात आल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. विशेष म्हणजे अंधेरी रेल्वे स्थानकाकडे जाणारा अधिकृत दिशादर्शक फलकच एका मंडळाच्या फलकामुळे अर्धवट झाकला गेल्याने वाहनचालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या भुयारी मार्गातून दररोज हजारो वाहनचालक, दुचाकीस्वार व रिक्षाचालक प्रवास करतात. मात्र, दिशादर्शक फलक स्पष्टपणे न दिसल्याने अनेक वाहनचालक अचानक ब्रेक मारताना, चुकीच्या लेनमध्ये जाताना दिसून येत असून, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.
महानगरपालिकेच्या विद्रूपीकरणविरोधी नियमांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः वाहतूकविषयक फलकांवर कोणत्याही प्रकारचे जाहिरात फलक किंवा बॅनर लावण्यास मनाई आहे. असे असतानाही संबंधित यंत्रणांकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
“निवडणुका संपल्यानंतर नियम पायदळी तुडवले जात असून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळ सुरू आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित विभागांनी तातडीने हस्तक्षेप करून अनधिकृत फलक हटवावेत व जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
