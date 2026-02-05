नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीची गरज
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीची गरज
वसई-विरार शहरात प्रभावी यंत्रणेची मागणी
वसई, ता. ५ (बातमीदार ) : वसई-विरार परिसरात झपाट्याने लोकसंख्या वाढत आहे. तसेच येथील गुन्हेगारी प्रमाणही वाढतानाचे चित्र आहे. यावर आळा घालण्यासाठीचे मोठे आव्हान पोलिस यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणेचे जाळे उभारण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. वसई, नायगाव, नालासोपारा, विरार ही शहरे प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत. या सर्व परिसरात मागील काही महिन्यांत अनेक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्या आहेत. ज्यात चोरी, घरफोडी, हत्या, महिलांची छेडछाड अशा विविध घटनांचा समावेश आहे. तसेच अमली पदार्थ तस्करी, बंदी असलेले तंबाखूजन्य पदार्थ व मद्य तस्करीचे प्रमाणही येथे वाढले आहेत. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण राखताना पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून तपास यंत्रणेला बळ निर्माण होईल, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. प्रमुख बाजारपेठा, रस्ते, चौक, नाके, सार्वजनिक ठिकाणे, वाहतूक व सिग्नल जंक्शन्सवर सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित केल्यास सार्वजनिक सुरक्षा, गुन्हेगारीवरील नियंत्रण व शहरातील कायदा व सुव्यवस्था यांसह वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणेवरही लक्ष केंद्रित करता येऊ शकते. त्यामुळे वसई-विरार क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणेचे जाळे उभारून प्रत्येक नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळावी, अशी मागणी केली जात असून, महापालिका याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
-----------
वसई-विरार क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही यंत्रणेचे जाळे उभारल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसेल. गुन्हेगारांच्या हालचालींवर सतत नजर ठेवता येईल. सार्वजनिक ठिकाणी चोरी, दरोडा व छेडछाड यांसारख्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण राहील. यासाठी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन दिले आहे.
-कन्हैया (बेटा) भोईर, माजी सभापती तथा विद्यमान नगरसेवक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.