मायाक्का यात्रेसाठी अल्पदरात बससेवा
मायाक्का देवीच्या यात्रेसाठी विशेष बससेवा रवाना
अंबरनाथहून चिंचणी सेवेचे होलार समाजाच्या वतीने आयोजन
अंबरनाथ, ता. ५ (वार्ताहर) ः कर्नाटकातील श्री क्षेत्र चिंचणी मायाक्का देवीच्या यात्रेला अंबरनाथमधील भाविकही मोठ्या प्रमाणात जातात. या यात्रेसाठी यंदा अल्पदरात बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. होलार समाजाच्या वतीने ही सेवा पुरवली जात असून मंगळवारी (ता. ५) पहिली बस वाजतगाजत आणि भक्तिमय वातावरणात रवाना झाली.
कर्नाटकात श्री क्षेत्र चिंचणी मायाक्का देवीची सालाबादप्रमाणे यंदाही मोठी जत्रा भरलेली आहे. यानिमित्ताने लाखो भाविक चिंचणी येथे जातात. याच भाविकांसाठी मागील दहा वर्षांपासून सातत्याने ही सेवा किफायतशीर दरात उपलब्ध करून दिली जात असल्याने परिसरातील भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यंदाही अंबरनाथ पूर्वेतील म्हाडा कॉलनी मैदानासमोरून या बससेवेची सुरुवात झाली असून देवीच्या जयघोषात, ढोल-ताशांच्या गजरात भाविकांनी यात्रेस प्रस्थान केले.
यंदा ५ ते ६ लक्झरी बससह इतर छोटी वाहने मिळून सुमारे १५ ते २० गाड्या यात्रेसाठी रवाना झाल्याची माहिती होलार समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. सुरक्षित, सोयीस्कर आणि परवडणारा प्रवास मिळावा, या उद्देशाने हा उपक्रम राबवला जात आहे.
भाविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण
या वेळी होलार समाजाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने यात्रेकरू उपस्थित होते. समाजोपयोगी उपक्रम म्हणून या बससेवेचे सर्वत्र कौतुक होत असून, भाविकांना एकत्रित आणि सुसूत्र प्रवासाची सुविधा मिळाल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
