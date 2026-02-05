भाजपाकडून गटनिहाय आढावा सुरू
भाजपाकडून गटनिहाय आढावा सुरू
जिल्हा परिषद निवडणुकीनिमित्ताने कपिल पाटील यांचा दौरा
वज्रेश्वरी, ता. ५ (बातमीदार) : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ५६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी भाजप सज्ज झाली असून भिवंडी तालुक्यातील गटनिहाय आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकांमध्ये आगामी निवडणुकीबाबत कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यात आली.
ठाणे जिल्हा परिषदेची निवडणूक आरक्षणामुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र, भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडून निवडणुकीची पूर्वतयारी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या तयारीचा आढावा आणि कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कपिल पाटील यांनी बुधवार (ता. ४)पासून दौऱ्याला सुरुवात केली. दाभाड, मोहंडुळ, बोरिवली, पडघा आणि लोनाड गटातील कार्यकर्त्यांबरोबर संवाद साधण्यात आला. तसेच त्यांच्याकडून महायुतीसंदर्भात मते जाणून घेतली. स्थानिक स्तरावरील पक्षाला अनुकूल स्थितीबाबत मोकळेपणाने चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला मंडल अध्यक्ष श्रीकांत गायकर, जगन पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
युतीबाबत भूमिका
दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत युतीबाबतचा निर्णय हा वरिष्ठ पातळीवरून घेतला जाईल. या बैठकीत निवडणुकीतील युती वा स्वतंत्रपणे निवडणुकीबाबत कार्यकर्त्यांची भूमिका बैठकीत जाणून घेण्यात आली, अशी माहिती कपिल पाटील यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.