जिल्ह्याचा संभाव्य टंचाई आरखडा फुगला

राहुल क्षीरसागर ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ ः जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजही पाणीटंचाईच्या झळा नागरिकांना सोसाव्या लागत आहेत. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून भावली योजना राबविण्यात येत असली, तरी ही योजना अद्याप मार्गी लागलेली नाही. ती नेमकी कधी पूर्ण होणार, याबाबतही कोणताही ठोस कालावधी निश्चित नसल्याने पाणीटंचाईची समस्या अधिक गडद होत आहे. टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांसाठी दरवर्षी पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार मागील वर्षी १२ कोटी ६६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता; मात्र यंदा या खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ होऊन हा आराखडा थेट २७ कोटी ३१ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.
ऑक्टोबर २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत पाणीटंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने यंदाचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा व प्रस्तावित उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. या प्रस्तावित आराखड्यात २३८ गावे व ५०४ पाड्यांचा समावेश असून, ही संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेली आहे. अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी, मुरबाड आणि शहापूर या पाच तालुक्यांसाठी २७ कोटी ३१ लाख ३५ हजार रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या स्वाक्षरीने मंजुरीसाठी कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.
ठाणे जिल्ह्यात पूरक प्रमाणात पाऊस होत असला, तरी दुर्गम व आदिवासी पाड्यांमध्ये आजही तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना, विशेषतः महिलांना, पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करत डोक्यावर हंडे वाहून न्यावे लागत आहेत. महिलांची ही पायपीट थांबावी आणि पाणीटंचाईची समस्या दूर व्हावी, यासाठी शासन व जिल्हा प्रशासनाकडून जल जीवन मिशन, नळ पाणीपुरवठा योजना, पूरक नळपाणी योजना, विंधन विहीर, कूपनलिका आदी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तरीही टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांच्या संख्येत अपेक्षित घट झालेली दिसून येत नाही.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी चार कोटी
यंदाच्या आराखड्यात टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक चार कोटी २२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १४ कोटी १८ लाख रुपये, तर विंधन विहीर व कूपनलिकांसाठी दोन कोटी ५१ लाख ७० हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
१४ कोटींचा आराखडा तयार
मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर उपाय म्हणून भावली योजना राबविण्यात येत आहे; मात्र ही योजना अद्याप मार्गी लागलेली नसल्याने ९५ गावे आणि २७६ पाड्यांमधील पाणीटंचाईची परिस्थिती आजही जैसे थे आहे. तसेच ही योजना नेमकी कधी पूर्णत्वास जाईल, याबाबत साशंकता कायम असल्याने पर्यायी उपाय म्हणून पूरक नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी तब्बल १४ कोटी १८ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याने यंदाच्या पाणीटंचाई कृती आराखड्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे.
पाणीटंचाईचा चढता आलेख
वर्ष गावे-पाडे संभाव्य आराखडा (कोटींत)
२०१७-१८ १२१ गावे, ३२७ पाडे ६.५० कोटी
२०१८-१९ १९५ गावे, ५७२ पाडे ७.४२ कोटी
२०१९-२० २४६ गावे, ६०० पाडे १२.६४ कोटी
२०२०-२१ २८४ गावे, ५३२ पाडे ३२.२९ कोटी
२०२१-२२ ९७ गावे, २७३ पाडे १६.७६ कोटी
२०२२-२३ ९७ गावे, २८९ पाडे ५७.७३ कोटी
२०२३-२४ ९७ गावे, २५९ पाडे १६.५९ कोटी
२०२४-२५ २२३ गावे, ४६५ पाडे १२.६६ कोटी
२०२५-२६ २३८ गावे, ५०४ पाडे २७.३१ कोटी (प्रस्तावित)
