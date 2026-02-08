मुंबई
अध्यक्षपदी भिवंडीच्या डॉ. सुप्रिया आवारी
डॉ. सुप्रिया आवारी ‘किशोरवयीन आरोग्य समिती’च्या अध्यक्षपदी
भिवंडी, ता. ८ (बातमीदार) : प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था असलेल्या फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रीक ॲण्ड गायनॅकॉलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया या किशोरवयीन आरोग्य समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुप्रिया आवारी यांची निवड झाली आहे. संस्थेचा गणमान्य पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. हा कार्यक्रम दिल्ली येथे पार पडला. भिवंडीसारख्या एका छोट्या शहरातून सुरुवात करून बिनविरोध निवडली जाणारी एकमेव समिती सदस्य होण्यापर्यंतचा हा प्रवास खूप समाधानकारक राहिला आहे. मी किशोरवयीन आरोग्यासाठी राष्ट्रीय अध्यक्षा म्हणून काम करणे हा माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉ. सुप्रिया आवारी यांनी पदभार स्वीकारताना दिली.
फोटो - 196