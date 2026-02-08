ग्रामस्थांचे धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा
कुकसे ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर) : भिवंडी तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत कुकसे येथे ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोमवारी (ता. ९) सकाळी ११ वाजल्यापासून ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ‘जवाब दो हिसाब दो’ धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा नरेश देऊ पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी भिवंडी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी व संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ग्रामनिधी, १४ व १५वा वित्त आयोग तसेच इतर शासकीय निधीतून सुमारे तीन कोटी ९२ हजार ८२२ रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा गैरवापर व अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. एकाच कामाच्या नावाने वारंवार पैसे काढून बोगस कामे दाखवणे, साहित्य खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व घोटाळे, तसेच कागदोपत्री कामे दाखवून जनतेच्या पैशांची लूट केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यासोबत ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागितल्यास अर्जांना प्रतिसाद दिला जात नाही, माहिती दडवली जाते, तसेच माहिती मागणाऱ्या नागरिकांवर अरेरावी केली जाते, असा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०१९ ते आतापर्यंत म्हणजे २०२५-२६ या कालावधीपर्यंत सुमारे सहा ते सात कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असावा, अशी शंका ग्रामस्थांच्या वतीने निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
