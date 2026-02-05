नवीन वैतरणा रेल्वे पूल पुढील महिन्यात ?
जुन्या रेल्वे पुलाच्या जागी दोन नवीन पुलांची तरतूद
पालघर, ता. ५ : विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्पांतर्गत वैतरणा नदीवरील जुन्या रेल्वे पुलाच्या जागी दोन नवीन पूल बांधले जाणार आहेत. ६२८ मीटर लांबीचा पहिला पूल (क्रमांक ९२) पुढील महिन्यात कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे, तर ५१५ मीटर लांबीचा दुसरा पूल (क्रमांक ९३) मार्च २०२७ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. एमयुटीपी प्रकल्प तीन अंतर्गत चौपदरीकरण करण्याचे काम जवळपास ४७ टक्के पूर्ण झाल्याचे महाराष्ट्र रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (एमआरव्हीसी) मार्फत सांगण्यात आले आहे.
वैतरणा नदी पुलाच्या कामात उभारल्या जाणाऱ्या पुलावर २५-टन एक्सल भारासह चार लोहमार्ग वाहिन्या असून, यामुळे लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या तसेच उपनगरी लोकलसेवा स्वतंत्र धावू शकणार आहेत. यामुळे रेल्वेसेवेचे वेळापत्रक अधिक सक्षम होणार असून, सेवा सुरक्षा वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन आणि पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरीसह सर्व प्रमुख मान्यता पूल उभारणीसाठी मिळविण्यात आल्या असून, मातीकाम, पुलांची कामे, स्थानकांचा पुनर्विकास आणि प्रशासकीय इमारती यांसारखी कामे प्रगतिपथावर आहेत. ८८ टक्क्यांपेक्षा जास्त भूकामे पूर्ण झाली असून, ५० हून अधिक पूल आणि भुयारी पूल बांधले गेले आहेत. विरार, वैतरणा, सफाळे, केळवे रोड, पालघर, उमरोळी, बोईसर, वाणगाव आणि डहाणू रोड येथे स्थानक पुनर्विकासाचे काम प्रगतिपथावर आहे.
वैतरणा नदी क्रॉसिंगवर अनेक तांत्रिक नवकल्पनांचा वापर केला जात आहे. खाडी पूल उभारताना पाणथळ भागात सामग्रीच्या वाहतुकीसाठी लोहमार्ग आधारित रोल-ऑन-ऑफ ट्रॉली, अवजड गर्डर्सच्या ट्रॉली आधारित उभारणीसह केंद्रीकृत प्री-कास्ट कास्टिंग यार्ड, मातीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी पूर्वनिर्मित उभ्या गटारे आणि खोल पायांसाठी पाइल बोअरिंग गँट्री यांचा समावेश आहे.
