आग लागलेल्या ट्रकने दिली दुचाकीला धडक ; दोघे जण जखमी
आग लागलेल्या ट्रकची दुचाकीला धडक
मुंब्रा रेतीबंदर रोडवरील घटनेत दोघे जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : मुंब्र्यातून ठाण्याकडे निघालेल्या धावत्या ट्रकला आग लागल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) मुंब्रा रेतीबंदर रोडवर घडली. चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रक पुढे असलेल्या दुचाकीला जाऊन धडकला. या अपघातात दुचाकीवरील दोघे जखमी झाले असून, त्यांना कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. तर ट्रकला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले आहे.
मुंब्र्यातून निघालेल्या ट्रकला, रेतीबंदर गणपती विसर्जन घाट जवळ येताच आग लागली. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने घडलेल्या अपघातात दुचाकीस्वार झएन सिद्दीकी (२७) आणि सर्फराज शेख (३२) हे खाली पडून जखमी झाले. या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान यांनी धाव घेतली. त्यांनी त्या आगीवर नियंत्रण मिळवत जखमींना तातडीने पुढील उपचारासाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केले. नालासोपारा येथे राहणाऱ्या सिद्दीकी यांच्या हाताला, तर सर्फराज यांच्या हाताला आणि पायाला दुखापत झाली आहे. या अपघातानंतर ट्रकचालक तेथून पळून गेल्याने त्याचे नाव समजू शकले नसल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
