ठाणे रेल्वे मार्गावर मोबाईल चोरीचे सत्र सुरूच
ठाणे रेल्वे मार्गावर मोबाईल चोरीचे सत्र सुरूच
एकाच दिवशी सहा चोरींच्या तक्रारी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : मागील २४ तासांत ठाणे रेल्वे स्थानकात लोकलमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेत, तसेच झोपलेल्या प्रवाशांना लक्ष्य करून चोरट्यांनी सहा घटनांमध्ये अडीच लाखांच्या सहा महागड्या मोबाईल फोनवर डल्ला मारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एकाच दिवशी सहा घटना घडल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
बदलापूर येथील सारंग राणे (२६) हे ४ फेब्रुवारी रोजी मित्रासोबत कळवा येथे काही कामानिमित्त आले होते. कळवा येथून डोंबिवलीकडे जाणाऱ्या लोकलमध्ये गर्दीत चढताना त्यांनी मोबाईल डाव्या खिशात ठेवला होता. लोकलमध्ये चढल्यानंतर मोबाईल चोरीस गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. चोरीस गेलेला मोबाईल फोनची किंमत एक लाख २० हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. दुसऱ्या घटनेत, दिवा येथे राहणारे विजय मस्के (४०) हे कळवा फलाट क्रमांक २ परिसरात कामानिमित्त जात असताना लोकलमध्ये चढताना त्यांचा ४२ हजार ९९९ रुपये किमतीचा मोबाईल फोन चोरीस गेला. ही घटना ४ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळच्या दरम्यान घडली. तिसऱ्या घटनेत, डोंबिवली येथील रूपेश रमेश वालावलकर (३२) हे ४ फेब्रुवारी रोजी कामावरून सुटून घरी जाण्यासाठी सायंकाळी ७:०९ च्या सुमारास ठाणे रेल्वे स्थानकात आले होते. कल्याण लोकलमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेत चोरट्याने त्यांचा २४ हजार ९९९ रुपये किमतीचा मोबाईल चोरल्याचे समोर आले. चौथ्या घटनेत, मुंबई येथील विनोद कुमार गुप्ता (३५) हे ३ फेब्रुवारी रोजी आसनगाव येथे कामासाठी गेले होते. काम संपल्यानंतर रात्री २२:१० वाजता सीएसटीकडे जाणारी लोकल पकडून ते प्रवास करत होते. सीटवर बसल्यानंतर त्यांना झोप लागली. कळवा स्थानक ओलांडल्यानंतर जाग आल्यावर त्यांच्या खिशातील मोबाईल फोन गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. चोरीस गेलेला मोबाईल २५ हजार रुपये किमतीचा असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पाचव्या घटनेत, टिटवाळा येथील अक्षय बनसोडे (३३) हे कामावरून सुटून घरी जाण्यासाठी टिटवाळा स्लो लोकलने प्रवास करत असताना त्यांचा मोबाईल चोरीस गेला. खिशात ठेवलेला २२ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरट्याने लंपास केला, तर सहाव्या घटनेत, कांजूरमार्ग येथे राहणारे प्रदीप तेलंग (४०) हे कामानिमित्त ठाणे येथे आले होते. काम संपल्यानंतर ४ फेब्रुवारी रोजी फलाट क्रमांक ४ जवळील ब्रिजखाली कट्ट्यावर बसून झोपले असताना त्यांच्या खिशातील १० हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोन चोरीस गेल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित प्रवाशांनी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या असून, पोलिस चोरट्यांचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, रेल्वे पोलिसांनी प्रवाशांना गर्दीत मोबाईल वापर टाळावा, झोपताना मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात, असे आवाहन केले आहे.
