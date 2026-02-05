फुकटे प्रवासी रडारवर; दहा महिन्यांत १७२.५५ कोटी दंड वसूल
दहा महिन्यांत १७२.५५ कोटींचा दंड
फुकट्या प्रवाशांवर पश्चिम रेल्वेचा कारवाईचा बडगा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : पश्चिम रेल्वेवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता, विनातिकीट व अनियमित प्रवासाविरोधात व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल २७ लाखांहून अधिक फुकटे प्रवासी पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून एकूण १७२.५५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कारवाईत ४७ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिली.
तिकीट तपासणी पथकाने मुंबई उपनगरीय लोकल, मेल-एक्स्प्रेस, प्रवासी तसेच विशेष सुट्टीच्या गाड्यांमध्ये सखोल तपासणी केली. या कारवाईत विनातिकीट व अनियमित प्रवास तसेच अनधिकृत सामान वाहतुकीशी संबंधित २७ लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून, त्यातून १७२.५५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ या एकाच महिन्यात २.८२ लाख प्रकरणे नोंदवून १७ कोटी रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला. ही वसुली मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ३१ टक्क्यांनी अधिक आहे.
लोकलमध्ये ४५.६० कोटींची वसुली
मुंबई लोकलमध्येही एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत एकूण ९.७५ लाख प्रकरणे नोंदविण्यात येऊन ४५.६० कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. विशेष म्हणजे, जानेवारी २०२६ मध्येच १.०२ लाख विनातिकीट व अनियमित प्रवासी पकडून त्यांच्याकडून ४.३४ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
एसी लोकलमध्येही कारवाई
दहा महिन्यांच्या कालावधीत एसी लोकलमध्ये एक लाखाहून अधिक दंडात्मक प्रकरणे नोंदविण्यात येऊन, ३.३८ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ही वसुली मागील वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ९७ टक्क्यांनी अधिक आहे. तिकीट तपासणीदरम्यान बनावट यूटीएस पास वापराचे प्रकारही उघडकीस आले असून, संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.