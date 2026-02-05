नवी मुंबईवर पहिल्यांदा भाजपचा महापौर
नवी मुंबईत पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ५ : नवी मुंबई महापालिकेच्या ३० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपचा महापौर विराजमान झाला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात आलेल्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले. आज (ता. ५) झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ऐन वेळेस शिवसेनेच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने भाजपच्या महापौर सुजाता पाटील आणि उपमहापौर दशरथ भगत यांची बिनविरोध निवड झाली.
महापालिकेतील राजकीय समीकरणे या घडामोडीमुळे पूर्णतः बदलली आहेत. महापालिकेच्या सभागृहात सकाळपासूनच हालचालींना वेग आला होता. महापौरपदासाठी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात चुरशीची लढत होणार, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच शिवसेनेच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने भाजपचा मार्ग सुकर झाला. यामुळे भाजपने महापालिकेतील सत्ता निर्विवादपणे आपल्या हाती घेतली. दोन्ही पक्षांतील उमेदवारांचे बसमधून महापालिका मुख्यालयात आगमन झाले. त्यानंतर सभागृहात महापौर निवडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत नेतृत्व करत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले होते. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून महापौर आणि उपमहापौरपदावर भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत. या यशामुळे नाईक यांचे शहरातील राजकीय वजन अधिक वाढले असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. १९९४ ला नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली. तेव्हापासून महापालिकेवर एकदाही भाजप सत्ता आलेली नाही. २०१५ च्या निवडणुकीत भाजपचे अवघे सहा नगरसेवक निवडून आले होते. त्यानंतर गणेश नाईक यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर महापालिकेची निवडणूक झाली नव्हती. आता भाजपच्या तिकिटावर पहिल्यांदाच १११ जागांपैकी ६५ नगरसेवक निवडून आल्याने नवी मुंबईत भाजपची सत्ता बळकट झाली आहे. विशेष म्हणजे नाईक यांनी महापौरपदाचा उमेदवार निष्ठावान कार्यकर्त्याला दिल्यामुळे वेगळी चर्चा सुरू आहे. नगरसेवक सूरज पाटील यांच्या पत्नी सुजाता पाटील यांना संधी दिल्यामुळे प्रस्थापित नगरसेवकांना धक्का बसला आहे. आज सुजाता पाटील यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर त्यांनी शहराचा सर्वांगीण विकास, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले, तर उपमहापौर दशरथ भगत यांनी महापालिकेतील प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दरम्यान, शिवसेनेच्या माघारीमागची कारणे चर्चेचा विषय ठरली असून, आगामी काळात महापालिकेतील विरोधी पक्षाची भूमिका कशी असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आतापर्यंत झालेल्या महिला महापौर
१९९६ - सुषमा दंडे
१९९८ - विजया म्हात्रे
२००५ - मनीषा भोईर
२००७ - अंजनी भोईर
